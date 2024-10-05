En-Nesyri aranıyor

F.Bahçe'de Youssef En-Nesyri, ayağına gelen bir fırsatı daha kullanamadı. Twente deplasmanında Jose Mourinho'nun, Edin Dzeko yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü Faslı santrfor, birçok pozisyonu harcamasıyla saçbaş yoldurdu.Ligde 2-2'lik Göztepe deplasmanında ağları sarsan Youssef En-Nesyri, son 7 karşılaşmada (toplam 273 dakika) fileleri sarsamadı.