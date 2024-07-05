En-Nesyri bitiyor!

İkinci kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Michy Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, bu bölgeye ağırlığını verdi.Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyenbulunuyor.Endülüs ekibi, kontratı gelecek sezon bitecek oyuncusunabonservis bedelinde diretti.Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayını alan En-Nesyri için Fenerbahçe yönetimi,Sevilla cephesi ile yapılan pazarlıklar ve ısrarlar sonucu rakamın 18 milyon Euro'ya indiği öğrenildi.Kulüplerin el sıkışmasının ardından Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvetle masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.