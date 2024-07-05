En-Nesyri bitiyor!

İkinci kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Michy Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, bu bölgeye ağırlığını verdi. En az 1 takviye düşünülürken, Edin Dzeko'nun durumuna bağlı olarak 2 santrfor transfer planlanıyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri
bulunuyor. Faslı golcü için Sevilla'ya 15 milyon Euro öneren Kanarya'nın bu teklifi kabul görmedi.
Endülüs ekibi, kontratı gelecek sezon bitecek oyuncusuna 20 milyon Euro
bonservis bedelinde diretti.
FARK 2 MİLYON EURO
Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayını alan En-Nesyri için Fenerbahçe yönetimi, teklifini 16'ya çıkardı.
Sevilla cephesi ile yapılan pazarlıklar ve ısrarlar sonucu rakamın 18 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Arada sadece 2 milyon Euro'luk farkın kaldığı ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.
Kulüplerin el sıkışmasının ardından Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvetle masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.