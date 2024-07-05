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Giriş Tarihi: 5.7.2024

En-Nesyri bitiyor!

Samet YÜKSEL
En-Nesyri bitiyor!

Faslı golcü için sarı-lacivertli takım, İspanyollara 15 milyon Euro teklif etti. 20’de direten Endülüs ekibine son olarak 16 önerildi. Israrlar sonucu rakam 18’e düşürülürken anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi

İkinci kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Michy Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, bu bölgeye ağırlığını verdi. En az 1 takviye düşünülürken, Edin Dzeko'nun durumuna bağlı olarak 2 santrfor transfer planlanıyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri bulunuyor. Faslı golcü için Sevilla'ya 15 milyon Euro öneren Kanarya'nın bu teklifi kabul görmedi. Endülüs ekibi, kontratı gelecek sezon bitecek oyuncusuna 20 milyon Euro bonservis bedelinde diretti.

FARK 2 MİLYON EURO
Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayını alan En-Nesyri için Fenerbahçe yönetimi, teklifini 16'ya çıkardı. Sevilla cephesi ile yapılan pazarlıklar ve ısrarlar sonucu rakamın 18 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Arada sadece 2 milyon Euro'luk farkın kaldığı ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi. Kulüplerin el sıkışmasının ardından Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvetle masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.
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En-Nesyri bitiyor!
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