En-Nesyri için final görüşmesi

Transferde bombaları birer birer patlatan Fenerbahçe, forvet transferi için atağa kalktı. Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok"
açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere harekete geçti.
27 yaşındaki Faslı santrfor için kulübü Sevilla önceki gün, "Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ama henüz bizi memnun eden bir teklif alamadık"
demişti.
PARA VE TAKASLA ŞANS ZORLANACAK
Fenerbahçe'nin dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan da Al Quadisiya'nın
talip olduğu futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bir yıl daha haklarını elinde bulunduran Sevilla ile geçen sezon 41 maça çıkan En- Nesyri, 20 gol-3 asistlik performansa imza atmıştı
. Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor. Bu isimler arasında da Cengiz Ünder yer alıyor.