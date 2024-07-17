En-Nesyri için final görüşmesi

Transferde bombaları birer birer patlatan Fenerbahçe, forvet transferi için atağa kalktı. Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce,açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı,27 yaşındaki Faslı santrfor için kulübü Sevilla önceki gün,demişti.Fenerbahçe'nin dışındatalip olduğu futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bir yıl daha haklarını elinde bulunduran Sevilla ile geçen sezon. Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor. Bu isimler arasında da Cengiz Ünder yer alıyor.