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Giriş Tarihi: 13.7.2024

En-Nesyri’nin karar zamanı

En-Nesyri’nin karar zamanı

F.Bahçe’nin yanı sıra Roma ve Quadsiya’nın da istediği Faslı golcünün rotasını hangi yöne çizeceği merakla bekleniyor

Fenerbahçe, golcü transferinde bir başka ismin daha kararına kilitlenmiş durumda. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri ile sarı-lacivertlilerin görüşmeleri olumlu devam ediyor. Ancak Kanarya'nın yanı sıra Roma ve Al Quadsiya'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Futbolcu fikrini değiştirmezse F.Bahçe, transferi yakın zamanda noktalayacak. Sevilla forması giyen En-Nesyri, İspanyol temsilcisinde çıktığı 196 maçta 73 gol attı ve 7 asist yaptı.

F.BAHÇE SON SINAVINDA STRASBOURG KARŞISINDA
İKİNCİ kamp çalışmasını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, dün teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bugün Fransa ekibi Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'un yolunu tutacak. Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak. İlk özel sınavında A.Wacker ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe, ikincisinde Hajduk Split'e 1-0 yenilmişti.
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En-Nesyri’nin karar zamanı
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