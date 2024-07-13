En-Nesyri’nin karar zamanı

Fenerbahçe, golcü transferinde bir başka ismin daha kararına kilitlenmiş durumda. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri ile sarı-lacivertlilerin görüşmeleri olumlu devam ediyor.Futbolcu fikrini değiştirmezse F.Bahçe, transferi yakın zamanda noktalayacak.kamp çalışmasını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, dün teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bugün Fransa ekibi Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'un yolunu tutacak.İlk özel sınavında A.Wacker ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe, ikincisinde Hajduk Split'e 1-0 yenilmişti.