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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Enner Valencia haber bekliyor!

Enner Valencia haber bekliyor!

15 golle krallık yarışında zirvede bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızın gözü kulağı yönetimde

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu gol makinesi Enner Valencia, geleceğiyle ilgili kararını verdi… Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulüpte forma giymeye devam etmek istiyor. Bu sezon ligde 15 gol atarak krallık koltuğunda oturan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyor. Kendisine aynı şartlarda bir kontrat gelmesi halinde kabul etmeyi planlayan Valencia, ülke basınına da bu isteğini açıkladı. Yıldız oyuncu, "İnsanların gösterdiği sevgiden dolayı devam etmeyi, Fenerbahçe ile kupalar kazanmayı çok isterim. Ama bu kulübün ne istediğine bağlı" dedi. Ayrıca Valencia, Türk taraftarların çok saygılı olduğunu ve derbi heyecanı ile çoşkunun, Ekvador'dakinden daha yüksek seviyede olduğunu da vurguladı.

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Enner Valencia haber bekliyor!
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