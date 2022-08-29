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Giriş Tarihi: 29.8.2022 20:00 Son Güncelleme: 29.8.2022 20:07

Enner Valencia'ya kırmızı kart şoku! Süper Lig'de ilki yaşadı...

Enner Valencia’ya kırmızı kart şoku! Süper Lig’de ilki yaşadı...

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Enner Valencia, 22. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ekvatorlu golcü Süper Lig'de bir ilki yaşamış oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu maçta öncesi Konyaspor ve Fenerbahçe sahaya namağlup unvanıyla çıktı.

FENERBAHÇE 22. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Zorlu maçta Fenerbahçe 22. dakikada kırmızı kart şoku yaşadı. Bu sezon gol krallığında ilk sırada yer alan golcü oyuncu Enner Valencia direkt kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

VALENCIA RAKİBİNE TEKME ATTIĞI GEREKÇESİYLE OYUNDAN ATILDI

Enner Valencia ile Konyaspor stoperi Adil arasında yaşanan pozisyon sonrası Ekvatorlu golcü direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Valencia, topsuz alanda rakibine tekme attığı gerekçesiyle oyundan atıldı. Hakem, aynı pozisyonda olan Adil ise sarı gösterdi.

VALENCIA İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli golcü Enner Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

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Enner Valencia'ya kırmızı kart şoku! Süper Lig'de ilki yaşadı...
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