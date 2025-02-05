Eren Elmalı için yeni hamle zamanı

Maximin takımdan ayrılsaydı yönetim sol kanat beki için transfer yapmayı planlıyordu. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sarı-lacivertliler, sol taraf için yerliye yöneldi. Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, Trabzonspor'un 5 milyon Euro istediği ve indirim kabul etmediği Eren için 3 milyon Euro ayırmış durumda. 24 yaşındaki oyuncuyu G.Saray da istemiş, bonservis bedelinde anlaşma sağlanamamıştı.
Aradaki farkın kapanması için takas yöntemi de zorlanacak.