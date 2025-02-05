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Giriş Tarihi: 5.2.2025

Eren Elmalı için yeni hamle zamanı

Eren Elmalı için yeni hamle zamanı
Maximin takımdan ayrılsaydı yönetim sol kanat beki için transfer yapmayı planlıyordu. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sarı-lacivertliler, sol taraf için yerliye yöneldi. Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Trabzonspor'un 5 milyon Euro istediği ve indirim kabul etmediği Eren için 3 milyon Euro ayırmış durumda. 24 yaşındaki oyuncuyu G.Saray da istemiş, bonservis bedelinde anlaşma sağlanamamıştı. Aradaki farkın kapanması için takas yöntemi de zorlanacak.
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Eren Elmalı için yeni hamle zamanı
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