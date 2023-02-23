Ernest Nuamah pahalı geldi

Teknikdirektör Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden skorer bir kanat oyuncusu isteğinde bulundu. Scout ekibi, Portekizli hocaya Nordsjaelland takımından 19 yaşındaki Ernest Nuamah'ı önerdi. İlk teması kuran sarı-lacivertliler, Danimarka kulübüne 4 milyon Euro önerirken, '7 milyon Euro isteriz' cevabıyla karşılaştı. Bonservisi fazla bulan kurmaylar, rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Nuamah, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncu, transferi halinde yaşı dolayısıyla yabancı kontenjanına takılmayacak