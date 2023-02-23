Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Ernest Nuamah pahalı geldi
Giriş Tarihi: 23.2.2023

Ernest Nuamah pahalı geldi

Ernest Nuamah pahalı geldi
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden skorer bir kanat oyuncusu isteğinde bulundu. Scout ekibi, Portekizli hocaya Nordsjaelland takımından 19 yaşındaki Ernest Nuamah'ı önerdi. İlk teması kuran sarı-lacivertliler, Danimarka kulübüne 4 milyon Euro önerirken, '7 milyon Euro isteriz' cevabıyla karşılaştı. Bonservisi fazla bulan kurmaylar, rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Nuamah, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncu, transferi halinde yaşı dolayısıyla yabancı kontenjanına takılmayacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Son dakika | Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
CHP, HDP ve İYİ Parti'den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası 'U' dönüşü yaptılar
Hopursan da bopursan da
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi
Hasan Basri Akşener'den Meral Akşener'e sert tepki: Hep yalan hep algı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ernest Nuamah pahalı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA