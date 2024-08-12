Fenerbahçe, Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlarken, 3 puanı getiren golde, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nın imzası vardı. Sezon başında yaşı nedeniyle takımın birinci golcüsü olmayacağı ve yedek kalacağı konuşulan
Boşnak yıldız, 3'ü Şampiyonlar Ligi elemesi, biri de Süper Lig olmak üzere çıktığı 4 maçta 5 gole ulaşmayı bildi. Bu performansıyla yönetimin Sevilla'ya 20 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği En-Nesyri'ye de gözdağı vermiş oldu…
Dzeko sosyal medyadan "Old but gold" (Eski ama altın) paylaşımı yaparken adeta formasını vermeye niyeti olmadığını da ortaya koydu. Bu paylaşım sosyal medyadan da büyük beğeni aldı. Taraftarlar, "Bosna Elmasım", "Onun için yaş sadece bir sayı", "Sen bizim yaşlı kurdumuzsun", "Biz seni çok seviyoruz kaptan" yorumları yaptı.
EVE GİTMEK YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından oyuncularını bırakmadı. Önce soyunma odasında sıcağı sıcağına toplantı yapıldı, ardından takım halinde Samandıra'ya gidildi ve maça 3 gün olmasına rağmen kampa girildi.
Portekizli teknik adam, "Eve her zaman gidilir ama bu maçı kaybedersek Şampiyonlar Ligi rüyası biter"
diyerek tüm takımdan sadece maçı düşünmelerini istedi. Lille analizleri ile rakibi oyuncularına adeta ezberleten tecrübeli hoca, Kadıköy'de oynayacakları karşılaşmayı taraftarları önünde kaybetme lüksleri olmadığını da futbolcularına özellikle anlatıyor.
15'LİK DENİZ'E YAKIN TAKIP!
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçta rakip takımın kalesini koruyan 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer gündemi meşgul etti. Kadıköy'de sadece bir gol yiyen ve başarılı bir performans ortaya koyan genç yeteneğin, sarı-lacivertli takımın takibinde olduğu öğrenildi. Deniz, Adana yönetiminden resmen istenirken oyuncusuna güvenen Başkan Murat Sancak, gelecek yıllarda çok daha büyük paralarla Deniz'i satacağına inandığı için teklifi geri çevirdi.