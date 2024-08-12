Fenerbahçe, Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlarken, 3 puanı getiren golde, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nın imzası vardı.Boşnak yıldız, 3'ü Şampiyonlar Ligi elemesi, biri de Süper Lig olmak üzere çıktığı 4 maçta 5 gole ulaşmayı bildi.Dzeko sosyal medyadan "Old but gold" (Eski ama altın) paylaşımı yaparken adeta formasını vermeye niyeti olmadığını da ortaya koydu. Bu paylaşım sosyal medyadan da büyük beğeni aldı. Taraftarlar,Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından oyuncularını bırakmadı.Portekizli teknik adam,diyerek tüm takımdan sadece maçı düşünmelerini istedi. Lille analizleri ile rakibi oyuncularına adeta ezberleten tecrübeli hoca, Kadıköy'de oynayacakları karşılaşmayı taraftarları önünde kaybetme lüksleri olmadığını da futbolcularına özellikle anlatıyor.Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçta rakip takımın kalesini koruyan 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer gündemi meşgul etti. Kadıköy'de sadece bir gol yiyen ve başarılı bir performans ortaya koyan genç yeteneğin, sarı-lacivertli takımın takibinde olduğu öğrenildi. Deniz, Adana yönetiminden resmen istenirken oyuncusuna güvenen Başkan Murat Sancak, gelecek yıllarda çok daha büyük paralarla Deniz'i satacağına inandığı için teklifi geri çevirdi.