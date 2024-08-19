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Giriş Tarihi: 19.8.2024

O eski halinden eser yok şimdi

Portekizli teknik adam, takımın başında çıktığı 6 resmi maçta 28 değişiklik yaptı. Sonradan giren futbolcular, ligde sıfır çekerken sadece Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında 2 gollük katkı verebildi

UĞUR ÇEM
O eski halinden eser yok şimdi
İki farklı öne geçtiği karşılaşmada Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, ligde ilk puan kaybını yaşadı. Son yarım saatte İzmir ekibine hem oyun hem de skor olarak teslim olan sarılacivertlilerde futbolcu değişiklikleri, Jose Mourinho'yu tartılışır hale getirdi. Lugano maçlarında (2-1/3- 4) turun geçilmesi ve Adana Demirspor (1-0) galibiyeti eleştirilerin dozunu bir nebze düşürse de Lille'e elenilmesi (1-2/1-1) ve Göztepe beraberliği ünlü çalıştırıcıyı daha ikinci haftada hedefe koydu.

SADECE 1 MAÇTA KALE KAPANDI
61 yaşındaki teknik adamın yaptığı oyuncu hamlelerinin karşılığı hayal kırıklığı yaşattı. 6 maçta 5 farklı 11 tercih eden Mourinho, istikrar tutturamazken 28 değişiklikte sadece 2 gol katkısı alabildi. Lille ile oynanan ilk karşılaşmada İrfan Can Kahveci ile 4-3'lük Lugano sınavında Ferdi, sonradan girip golleriyle fark yarattı. Ancak iki lig maçında yapılan kulübe hamleleri skora etki etmezken, özellikle Göztepe önünde oyunun sıkıştığı andaki değişiklikler, sonuç getirmedi. Fenerbahçe, bu sezon 6 müsabakanın sadece 1'inde (Adana Demirspor) kalesini gole kaparken 9 gole engel olamadı.

ALANYA'YA YAKIN TAKİP
F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, dün Başakşehir- Alanya maçını tribünde izledi. Portekizli hoca, 2 hafta sonra ligde karşılaşacakları Alanyaspor ile ilgili notlar aldı.

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O eski halinden eser yok şimdi
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