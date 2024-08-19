O eski halinden eser yok şimdi

İki farklı öne geçtiği karşılaşmada Göztepe ile berabere kalanSon yarım saatte İzmir ekibine hem oyun hem de skor olarak teslim olan sarılacivertlilerdeLugano maçlarında (2-1/3- 4) turun geçilmesi ve Adana Demirspor (1-0) galibiyeti eleştirilerin dozunu bir nebze düşürse de Lille'e elenilmesi (1-2/1-1) ve Göztepe beraberliği ünlü çalıştırıcıyı daha ikinci haftada hedefe koydu.61 yaşındaki teknik adamın yaptığı oyuncu hamlelerinin karşılığı hayal kırıklığı yaşattı.Lille ile oynanan ilk karşılaşmada İrfan Can Kahveci ile 4-3'lük Lugano sınavında Ferdi, sonradan girip golleriyle fark yarattı. Ancak iki lig maçında yapılan kulübe hamleleri skora etki etmezken, özellikle Göztepe önünde oyunun sıkıştığı andaki değişiklikler, sonuç getirmedi.F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, dün Başakşehir- Alanya maçını tribünde izledi. Portekizli hoca, 2 hafta sonra ligde karşılaşacakları Alanyaspor ile ilgili notlar aldı.