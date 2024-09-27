Eylül ayında kupa kazanamam

ortekizli hoca Mourinho, Union karşısında oynanan futbolu ve alınan sonucu şu sözlerle değerlendirdi: "En önemli şey üç puan almaktı.Maça iyi başlamadık ama kontrolü ele aldık. İkinci yarıda daha iyiydik.Sonuna kadar konsantrasyonu sürdürmeliydik.Tecrübeli çalıştırıcı takımda henüz Mourinho etkisinin görülmediği sorusuna ise,Gelişmemiz gerekiyor. Bunun farkındayım. Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalar kazanmaktır." En-Nesyri içinseyorumunu yaptı.galibiyet için "Avrupa'ya iyi başlamak önemliydi. Ligde son oynadığımız maçta kötü bir sonuç almıştık. Yeniden öz güven kazanma ve taraftara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımız için mutluyuz" derken geçen sezondan farklı olarak sol bek oynamasına ise şöyle değerlendirdi: "Hoca nerede oynatırsa oynarım. Pozisyonlarla ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek. Takıma katkı vermek mutluluk verici."Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı. Portekizli hoca Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe ile bunu başardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi tarihinde Carlo Ancelotti'nin (120) ardından en fazla galibiyet (118) alan teknik direktör durumunda.