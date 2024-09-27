Eylül ayında kupa kazanamam

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ortekizli hoca Mourinho, Union karşısında oynanan futbolu ve alınan sonucu şu sözlerle değerlendirdi: "En önemli şey üç puan almaktı. Yeni formatta kaç puan alacağınızın matematiğini yapamıyorsunuz onun için alabileceğiniz kadar puan almalısınız.
Maça iyi başlamadık ama kontrolü ele aldık. İkinci yarıda daha iyiydik. 2-0'dan sonra futbolda dalga geçemezsiniz. Futbol size ihanet edebilir.
Sonuna kadar konsantrasyonu sürdürmeliydik. Kendi kendimizi garip bir duruma soktuk. Son 5 dakikada 10'a 10 ve 2-1'e geldi. Son 5 dakika problem yaşamadık ama dediğim gibi futbolla dalga geçerseniz size ihanet eder."
Tecrübeli çalıştırıcı takımda henüz Mourinho etkisinin görülmediği sorusuna ise, "Şükürler olsun ki bu kadar süreçte Lille ve Galatasaray'a kaybettik.
Gelişmemiz gerekiyor. Bunun farkındayım. Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalar kazanmaktır. Eylül ayında bunu yapamazsınız. O yüzden benim etkimi göremezsiniz. Gittiğim her kulüpte kupa kazandım. 26 kupam var. 5.5 Avrupa kupası. Bunun sebebi çok çalışmam. Siz ne kadar çalışıyorsunuz bilmem ama ben her gün 12 saat çalışıyorum. İstanbul'a tatile gelmedim. Zaman zaman tesislerde uyuyuyorum.
" En-Nesyri içinse "Performansı takım gibiydi. İyi değildi ama takım için mücadele etti. Takım da iyi değildi ama kazanmayı bildi"
yorumunu yaptı.
POZISYON DEĞİL OYNAMAK ÖNEMLİ
Oosterwolde
galibiyet için "Avrupa'ya iyi başlamak önemliydi. Ligde son oynadığımız maçta kötü bir sonuç almıştık. Yeniden öz güven kazanma ve taraftara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımız için mutluyuz" derken geçen sezondan farklı olarak sol bek oynamasına ise şöyle değerlendirdi: "Hoca nerede oynatırsa oynarım. Pozisyonlarla ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek. Takıma katkı vermek mutluluk verici."
REKORTMEN
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı. Portekizli hoca Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe ile bunu başardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi tarihinde Carlo Ancelotti'nin (120) ardından en fazla galibiyet (118) alan teknik direktör durumunda.