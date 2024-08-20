Eylül’de gel!

Fred'in yaşadığı sakatlık ve bunun çokça tekrarlanması Fenerbahçe yönetimini iyiden iyiye harekete geçirdi. Orta sahaya bir isim alınacak. Profil olarak hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen bir isim bakan
sarı-lacivertliler, transferde nokta atış yapmak istiyor. O yüzden ince eleyip sık dokuyan yöneticiler, Eylül ayına kadar görüşmeleri yapma, sonrasında işi imzaya bırakma düşüncesinde.
BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR
Mourinho'nun orta saha transfer listesinde Berge, Amrabat, Soucek, Partey
gibi futbolcular bulunuyor. Gündeme gelen son isim, Bayern Münih forması giyen Goretzka oldu. Alman oyuncu, geçtiğimiz cuma günü Bayern'in Ulm'a karşı 4-0 kazandığı maçın kadrosunda yer almadı. Sky Almanya, kulübün 1.88 boyundaki oyuncuyu göndermek istediğini haber yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da sezonun ilk karşılaşması olan Wolfsburg maçında da kadroya girmezse ayrılığa kesin gözüyle bakılacak.