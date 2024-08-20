Eylül’de gel!

Fred'in yaşadığı sakatlık ve bunun çokça tekrarlanması Fenerbahçe yönetimini iyiden iyiye harekete geçirdi. Orta sahaya bir isim alınacak.sarı-lacivertliler, transferde nokta atış yapmak istiyor. O yüzden ince eleyip sık dokuyan yöneticiler, Eylül ayına kadar görüşmeleri yapma, sonrasında işi imzaya bırakma düşüncesinde.Mourinho'nun orta saha transfer listesindegibi futbolcular bulunuyor. Gündeme gelen son isim, Bayern Münih forması giyen Goretzka oldu. Alman oyuncu, geçtiğimiz cuma günü Bayern'in Ulm'a karşı 4-0 kazandığı maçın kadrosunda yer almadı.29 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da sezonun ilk karşılaşması olan Wolfsburg maçında da kadroya girmezse ayrılığa kesin gözüyle bakılacak.