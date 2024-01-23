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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Eyvah! Fred 8 hafta yok

Samet YÜKSEL
Eyvah! Fred 8 hafta yok

Brezilyalı oyuncu, 9’u lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maç kaçıracak

Fenerbahçe'de korkulan oldu… Samsunspor maçının 87. dakikasında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklanırken, 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, 29 Ekim 2023'te yine kasık sakatlığı yaşamış, forma giyemediği 5 maçta sarı-lacivertliler sadece Karagümrük'ü 2-1 yenmişti. Trabzon (2-3), Adana Demir (0-0), Ludogorets (2-0) ve Nordsjaelland (6-1) karşılaşmalarında kayıplar yaşamıştı. Fred'in yokluğunda yeni transfer Rade Krunic'in ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Bosnalı oyuncu, kupadaki Adanaspor ve Samsunspor maçlarında sonradan girmişti.

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Eyvah! Fred 8 hafta yok
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