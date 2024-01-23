Eyvah! Fred 8 hafta yok

Brezilyalı oyuncu, 9’u lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maç kaçıracak
Fenerbahçe'de korkulan oldu… Samsunspormaçının 87. dakikasındasakatlananFred'in sağ bacakuyluk ön bölgesinde yırtıktespit edildiği açıklanırken,8 hafta sahalardanuzak kalacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, 29 Ekim 2023'te yine kasık sakatlığı yaşamış, forma giyemediği 5 maçta sarı-lacivertliler sadece Karagümrük'ü 2-1 yenmişti. Trabzon (2-3), AdanaDemir (0-0), Ludogorets(2-0) ve Nordsjaelland (6-1) karşılaşmalarında kayıplar yaşamıştı. Fred'in yokluğundayeni transferRade Krunic'inilk 11'de görevyapması bekleniyor. Bosnalı oyuncu, kupadaki Adanaspor ve Samsunspor maçlarında sonradan girmişti.