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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Ezici güç

Ezici güç

Sarı-lacivertliler, Batshuayi (3 gol-bir asist), Valencia (1 gol-1 asist) ve İrfan Can’la (1 gol-1 asist) galibiyete ulaştı. Topalli’nin 2 golü maça heyecan getirdi ama Kanarya’yı durduramadı

Liderliğini sürdüren F.Bahçe, berabere kalan en yakın rakibi Adana Demir'e 3 puan fark attı

12 MAÇTIR YENİLMİYOR
En son 29 Ağustos'ta Konyaspor'a 1-0 yenilen Jorge Jesus'un öğrencileri, sonrasında çıktığı 12 resmi maçta mağlubiyeti unuttu. Bu süreçte 9 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İstanbulspor'u yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza attı. İşte o 4 maçlık seri:

KAHVE YOK, UYKU VAR
İrfan Can Kahveci dün attığı golden sonra soyadı ile klasikleşen kahve içme sevinci yerine NBA'de Golden State Warriors forması giyen basketbol yıldızı Stephen Curry'den alıntı yaptı. Curry'nin 'Night night' (iyi uykular) sevinciyle coşkusunu yaşadı. Arkadaşları da ona eşlik etti.

İRFAN CAN FÜZECİ
Emre'nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza alanının dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli oyuncu, 11 kezle 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan isim oldu. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 golünün 4'ünü ceza sahası dışından atan 'Füzeci İrfan' bu sezon Süper Lig'de 3'üncü, toplamda 6. golüne imza attı. Dün ayrıca Batshuayi'nin 2. golüne katkı veren isimdi. Avrupa'da 2 asisti olan Kahveci, ligde ilk kez bu katkıyı yaptı.

BATSMAN UÇUŞTA!
AVRUPA Ligi'nde 5 maçta 3 golü olan Batshuayi, ligde de 6. karşılaşmasında 5. kez fileleri havalandırdı. Belçikalı forvet 5.5 yıl sonra da hat-trick yaptı. Valencia'nın golünde de asist onundu. Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Batshuayi, Türkiye kariyerinde ilk kez kafa golü attı. Maçtan sonra "Birbirimiz için savaşıyoruz. Gol atmak güzel bir his ama önemli olan bu goller ve paslarla galibiyetin gelmesi. Hocamız da bizi sürekli bu konuda çalıştırıyor" diye konuştu.

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