F.Bahçe emlak kulübü değil!

F.Bahçe'nin eski yöneticisi Hamdi Akın, eski başkan Aziz Yıldırım ile aralarındaki gerginliğin 2015'teki seçim gerilimden başladığını söyledi. Ali Koç yönetiminde de yer alan Akın, Yıldırım'ın son yapılan Divan Kurulu'ndaki sözlerine de yanıt verirken şunları söyledi: "Ataşehir ve Kayışdağı projelerini yapıp borcu sıfırlayacaktık. Bu istenmedi. Önünü kestiler. İncek için 'paha biçilmez' diyor.Asetler borcu karşılıyor mu karşılamıyor mu? 600 milyon dolar değerleri diyor, 300'e ona verelim dedik."