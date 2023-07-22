F.Bahçe fark attı

Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona '' diyecek Fenerbahçe, hem aldıkları futbolcularla hem de sattıkları isimlerle ezeli rakipleri arasında farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertli takım, 26 günde kadrosuna kattığı 10 oyuncuya 21 milyon 850 bin Euro bonservis ödemesi yaptı.F.Bahçe, en fazla yatırımıverdiğiSzymanski'yeyaptı.transferiyleSüper Lig'in en pahalı stopertakviyesini gerçekleştirip genç BartuğElmaz için 1.2 milyon Euro ödedi.Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent,Umut Nayir ve Alexander Djiku içinkasasından bonservis çıkmadı.opsiyonlarıkullanıldı. Fenerbahçe, bu sezonelden çıkardığı futbolculardan dacebine 45.5 milyon Euro para koydu.G.Saray, opsiyonunu kullandığı Kaan için 2.8 milyon Euro verdi. Angelino 1.5 milyon Euro kiralanırken Bakambu'nun 800 bin, Halil Dervişoğlu'nun da 500 bin Euro'ya bonservisi alındı.Beşiktaş;(4),(2) ve'u (210 bin) alırken yollarını ayırdığı isimlerden bir kazanç sağlayamadı.'e 2.4 milyon Euro veren Trabzonspor,(1 milyon),(700 bin),(500 bin) olmak üzere 4 isme bonservis ödedi. Fırtına; Flavio, Abdulkadir Parmak ve Lahtimi'den 380 bin Euro gelir elde etti.Transferde 4 Büyük takımı nasıl buluyorsunuz?Sezon sonu yargılarız!BU dönemi 'doğru mu yanlış mı' diye sezon sonunda yargılayacağız. Şampiyon olmasına rağmen G.Saray şu anda santrforsuz. Yönetimdiyor, Okan Burukdiyor ama eleme turuna 1 hafta kala Barış Alper'den skor bekleyecekler.Süper Kupa'yı da ertelettirmeye çalışıyorlar. Beşiktaş yavaş gibi gözükse de geçen sezon devre arasında ilk 11'e 4-5 transfer yaptı. Üstelik maliyetli oyunculardı. Hedefledikleri 3 oyuncuyurakiplere kaptırdılar. Şimdi alternatiflerin peşindeler.F.Bahçe, hep ilk 11 transferi yaptı. Çok önemli oyuncular aldı. Taraftar mutlu, doymadılar bir de kaleci istiyorlar. Zaha sırada bekliyor.F.Bahçe kaliteyi daha da yükselttiG.SARAY'IN, şampiyon kadrosunu koruması mühim. Özellikle İcardi… Angelino ile sol beki kapattılar. F.Bahçe yine büyük değişime uğradı amatransferinin geçen sezonki Jesus transferleri kalitesinden çok çok daha yukarıda olduğu ortada. Beşiktaş'ın kanat problemi devam ediyor. Redmond'u gereksiz yere çok beklediler.Orta sahada kadro derinliğine ihtiyaçları var. Trabzonspor, hocasının 'network'ü ile bir değişim peşinde. Ama kabul edelim, bu ekonomik şartlarda maaş bütçesini düşük tuttukça ligi domine edebilecek oyuncu getirmeleri zor.