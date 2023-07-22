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Giriş Tarihi: 22.7.2023

F.Bahçe fark attı

UĞUR ÇEM
F.Bahçe fark attı
Sarı-lacivertliler, 10 yeni futbolcusu için kulüplere tam 21.8 milyon Euro öderken satışlardan ise 45.5 milyon Euro kazandı

Galatasaray; Kaan Ayhan, Angelino, Halil ve Bakambu için 5.6 milyon Euro ödeme yaptı, Mohamed'den 5.7 milyon Euro geldi

Beşiktaş, Onana için 4 milyon Euro, Masuaku'ya da kasasından 2 milyon Euro çıkardı. Trabzonspor 7 oyuncu aldı

Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona 'merhaba' diyecek Fenerbahçe, hem aldıkları futbolcularla hem de sattıkları isimlerle ezeli rakipleri arasında farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertli takım, 26 günde kadrosuna kattığı 10 oyuncuya 21 milyon 850 bin Euro bonservis ödemesi yaptı. 3 futbolcu alan Beşiktaş 6.2 milyon Euro, 4 ismi renklerine katan Galatasaray 5.6 milyon Euro harcadı. Trabzonspor ise 4.6 milyon Euro'ya 7 oyuncu transfer etti.

ARDA VE SZALAİ KASAYI DOLDURDU
F.Bahçe, en fazla yatırımı 9.75 milyon Euro (+4 milyon bonus) verdiği Szymanski'ye (292 milyon TL) yaptı. Rodrigo Becao'nun (8.3) transferiyle Süper Lig'in en pahalı stoper takviyesini gerçekleştirip genç Bartuğ Elmaz için 1.2 milyon Euro ödedi. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Umut Nayir ve Alexander Djiku için kasasından bonservis çıkmadı. Gustavo ve İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonları kullanıldı. Fenerbahçe, bu sezon elden çıkardığı futbolculardan da cebine 45.5 milyon Euro para koydu. Arda Güler 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e, savunmanın bel kemiği Attila Szalai 15 milyon Euro'ya Hoffenheim'ın yolunu tuttu.



ANGELİNO İLK SEZON KİRALIK OYNAYACAK
G.Saray, opsiyonunu kullandığı Kaan için 2.8 milyon Euro verdi. Angelino 1.5 milyon Euro kiralanırken Bakambu'nun 800 bin, Halil Dervişoğlu'nun da 500 bin Euro'ya bonservisi alındı. Mohamed (5.75) Nantes'a satılırken, Ross da 250 bin Euro'ya kiralandı. Beşiktaş; Jean Onana (4), Arthur Mausaku (2) ve Emrecan Bulut'u (210 bin) alırken yollarını ayırdığı isimlerden bir kazanç sağlayamadı. Orsic'e 2.4 milyon Euro veren Trabzonspor, Teklic (1 milyon), Onurcan Çevikkan (700 bin), Benkovic (500 bin) olmak üzere 4 isme bonservis ödedi. Fırtına; Flavio, Abdulkadir Parmak ve Lahtimi'den 380 bin Euro gelir elde etti.

NE DEDİLER?
SORU: Transferde 4 Büyük takımı nasıl buluyorsunuz?

GÜRCAN BİLGİÇ
Sezon sonu yargılarız!
BU dönemi 'doğru mu yanlış mı' diye sezon sonunda yargılayacağız. Şampiyon olmasına rağmen G.Saray şu anda santrforsuz. Yönetim 'alacağız' diyor, Okan Buruk 'gelecek' diyor ama eleme turuna 1 hafta kala Barış Alper'den skor bekleyecekler. Belki eylülde başka şeyler konuşacağız ama en zayıf halka G.Saray. Süper Kupa'yı da ertelettirmeye çalışıyorlar. Beşiktaş yavaş gibi gözükse de geçen sezon devre arasında ilk 11'e 4-5 transfer yaptı. Üstelik maliyetli oyunculardı. Hedefledikleri 3 oyuncuyu (Djiku, Halil, Tadic) rakiplere kaptırdılar. Şimdi alternatiflerin peşindeler. Trabzonspor teknik direktör takımı kuruyor. Zamana ihtiyaç var. F.Bahçe, hep ilk 11 transferi yaptı. Çok önemli oyuncular aldı. Taraftar mutlu, doymadılar bir de kaleci istiyorlar. Zaha sırada bekliyor. Başta söylediğimize gelirsek kadroyu koruyup takviyeler yapan diğerleri ile yeniden takım kuran F.Bahçe var ortada…

BÜLENT TİMURLENK
F.Bahçe kaliteyi daha da yükseltti
G.SARAY'IN, şampiyon kadrosunu koruması mühim. Özellikle İcardi… Angelino ile sol beki kapattılar. F.Bahçe yine büyük değişime uğradı ama Dzeko, Tadic ve iki stoper transferinin geçen sezonki Jesus transferleri kalitesinden çok çok daha yukarıda olduğu ortada. Beşiktaş'ın kanat problemi devam ediyor. Redmond'u gereksiz yere çok beklediler. Şenol Güneş'in aslında ideal ilk 11'i var ama Saiss'i kaybetmek bence hata. Orta sahada kadro derinliğine ihtiyaçları var. Trabzonspor, hocasının 'network'ü ile bir değişim peşinde. Ama kabul edelim, bu ekonomik şartlarda maaş bütçesini düşük tuttukça ligi domine edebilecek oyuncu getirmeleri zor.

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