F.Bahçe fark attı

Sarı-lacivertliler, 10 yeni futbolcusu içinkulüplere tam 21.8 milyon Euro öderkensatışlardan ise 45.5 milyon Euro kazandı
Galatasaray; Kaan Ayhan, Angelino, Halilve Bakambu için 5.6 milyon Euro ödemeyaptı, Mohamed'den 5.7 milyon Euro geldi
Beşiktaş, Onana için 4 milyon Euro,Masuaku'ya da kasasından 2 milyon Euroçıkardı. Trabzonspor 7 oyuncu aldı
Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona 'merhaba' diyecek Fenerbahçe, hem aldıkları futbolcularla hem de sattıkları isimlerle ezeli rakipleri arasında farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertli takım, 26 günde kadrosuna kattığı 10 oyuncuya 21 milyon 850 bin Euro bonservis ödemesi yaptı. 3 futbolcu alan Beşiktaş 6.2milyon Euro, 4 ismi renklerine katanGalatasaray 5.6 milyon Euro harcadı.Trabzonspor ise 4.6 milyonEuro'ya 7 oyuncu transfer etti.
ARDA VE SZALAİ KASAYI DOLDURDU
F.Bahçe, en fazla yatırımı 9.75milyon Euro (+4 milyon bonus) verdiğiSzymanski'ye (292 milyon TL)yaptı. Rodrigo Becao'nun (8.3) transferiyleSüper Lig'in en pahalı stopertakviyesini gerçekleştirip genç BartuğElmaz için 1.2 milyon Euro ödedi.Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent,Umut Nayir ve Alexander Djiku içinkasasından bonservis çıkmadı. Gustavove İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonlarıkullanıldı. Fenerbahçe, bu sezonelden çıkardığı futbolculardan dacebine 45.5 milyon Euro para koydu.Arda Güler 20 milyon Euro'ya RealMadrid'e, savunmanın bel kemiğiAttila Szalai 15 milyon Euro'ya Hoffenheim'ınyolunu tuttu.
ANGELİNO İLK SEZON KİRALIK OYNAYACAK
G.Saray, opsiyonunu kullandığı Kaan için 2.8 milyon Euro verdi. Angelino 1.5 milyon Euro kiralanırken Bakambu'nun 800 bin, Halil Dervişoğlu'nun da 500 bin Euro'ya bonservisi alındı. Mohamed (5.75) Nantes'a satılırken,Ross da 250 bin Euro'ya kiralandı. Beşiktaş; Jean Onana (4), ArthurMausaku (2) ve Emrecan Bulut'u (210 bin) alırken yollarını ayırdığı isimlerden bir kazanç sağlayamadı. Orsic'e 2.4 milyon Euro veren Trabzonspor, Teklic (1 milyon), OnurcanÇevikkan (700 bin), Benkovic (500 bin) olmak üzere 4 isme bonservis ödedi. Fırtına; Flavio, Abdulkadir Parmak ve Lahtimi'den 380 bin Euro gelir elde etti.
NE DEDİLER?
SORU: Transferde 4 Büyük takımı nasıl buluyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ
Sezon sonu yargılarız!
BU dönemi 'doğru mu yanlış mı' diye sezon sonunda yargılayacağız. Şampiyon olmasına rağmen G.Saray şu anda santrforsuz. Yönetim 'alacağız' diyor, Okan Buruk 'gelecek' diyor ama eleme turuna 1 hafta kala Barış Alper'den skor bekleyecekler. Belki eylülde başkaşeyler konuşacağız ama en zayıf halkaG.Saray. Süper Kupa'yı da ertelettirmeye çalışıyorlar. Beşiktaş yavaş gibi gözükse de geçen sezon devre arasında ilk 11'e 4-5 transfer yaptı. Üstelik maliyetli oyunculardı. Hedefledikleri 3 oyuncuyu (Djiku, Halil, Tadic) rakiplere kaptırdılar. Şimdi alternatiflerin peşindeler. Trabzonspor teknik direktör takımıkuruyor. Zamana ihtiyaç var. F.Bahçe, hep ilk 11 transferi yaptı. Çok önemli oyuncular aldı. Taraftar mutlu, doymadılar bir de kaleci istiyorlar. Zaha sırada bekliyor. Başta söylediğimizegelirsek kadroyu koruyuptakviyeler yapan diğerleri ile yenidentakım kuran F.Bahçe var ortada…
BÜLENT TİMURLENK
F.Bahçe kaliteyi daha da yükseltti
G.SARAY'IN, şampiyon kadrosunu koruması mühim. Özellikle İcardi… Angelino ile sol beki kapattılar. F.Bahçe yine büyük değişime uğradı ama Dzeko, Tadic ve iki stoper transferinin geçen sezonki Jesus transferleri kalitesinden çok çok daha yukarıda olduğu ortada. Beşiktaş'ın kanat problemi devam ediyor. Redmond'u gereksiz yere çok beklediler. Şenol Güneş'in aslındaideal ilk 11'i var ama Saiss'i kaybetmekbence hata. Orta sahada kadro derinliğine ihtiyaçları var. Trabzonspor, hocasının 'network'ü ile bir değişim peşinde. Ama kabul edelim, bu ekonomik şartlarda maaş bütçesini düşük tuttukça ligi domine edebilecek oyuncu getirmeleri zor.