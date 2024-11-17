F.Bahçe gözünü kararttı

F.Bahçe'nin devre arasında bir numaralı hedefinde yer alan Anderson Talisca için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.Talisca, Al Nassr'dan yıllık netkazanıyor. Fenerbahçe, sponsorların da katkısıyla oyuncunun işini bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcununolarak gösteriliyor.