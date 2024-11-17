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Giriş Tarihi: 17.11.2024

F.Bahçe gözünü kararttı

F.Bahçe gözünü kararttı
F.Bahçe'nin devre arasında bir numaralı hedefinde yer alan Anderson Talisca için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Talisca, Al Nassr'dan yıllık net 12 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe, sponsorların da katkısıyla oyuncunun işini bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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F.Bahçe gözünü kararttı
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