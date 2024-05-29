F.Bahçe Koçspor oldu

başkan adayı Aziz Yıldırım, dün İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ali Koç'a tepki gösteren Yıldırım, "Ali Koç '100 milyon Euro hibe edeceğim' demişti. Kaç para etti bilen var mı? Yok…Fenerbahçe, Koçspor oldu. Sponsorluklardan ne kadar gelir geliyor biliyor musunuz? Başka sponsorlar kulübe neden gelmiyor" dedi.Göreve geldiğinde iki şey yapacağını aktaran Yıldırım "2018'de tüm altyapısı hazır olan Ataşehir'deki araziye planlanan yapıları yapacağım. Oradan 70 milyon Euro alacağız.Koleji başka yere yapacağız" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertlilerin 18 milyar TL borcu olduğunu da aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Faaliyet raporu 12 milyar diyor ama 2027'ye kadar futbolcu borçları var.Bu seçim, 'Fenerbahçe'yi kendisi için kullananlarla, Fenerbahçe için var olanların seçimi olacak. Biz Fenerbahçe için varız."