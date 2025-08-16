F.Bahçe, milli oyuncu için pes etmedi: Benfica’ya önde pres!

Fenerbahçe'nin haftalardır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak saatler yaşanıyor. 22.5 milyon Euro+2.5 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışılan Benfica'ya sarı-lacivertlilerden beklenmedik bir hamle geldi. Milli futbolcunun Nice maçında süre alarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda forma giyme ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Fenerbahçe, teklifini düşürdü ve Pazar günü planlanan uçuşu iptal etti. Bu karar sonrası Portekiz ekibi çılgına döndü ve indirimi reddetti. Ancak masadan kalkmayan Fenerbahçe yönetimi, elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi ise Kerem Aktürkoğlu'nun net tavrı. Yıldız futbolcu, Benfica'da kalmak istemediğini resmen iletti ve indirim yapılmasını talep etti. Haftalardır "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" mesajı veren Kerem, bu baskıyla transferin önünü açmayı planlıyor.

PORTEKİZ BASINI: ARTIK DAHA ZOR!

F.Bahçe ile Benfica arasındaki pazarlıklarda işin zora girdiği Portekiz basını tarafından sayfalara taşındı. Record gazetesi "Artık daha zor" başlığını atarken O Jogo ise "Benfica kapıyı 18'den açıyor" başlığını verdi.





'BENFİCA'YA ODAKLANDI'

BENFICA Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem'in takıma odaklandığını ve Estrela maçında sahada olacağını söyledi. F.Bahçe'nin teklifini de doğrulayan Portekizli hoca, "Kerem takım için önemli bir oyuncu. 25 gollük istatistikleri var. Benfica'da mutlu. Yeni bir numara seçti ve iyi bir başlangıca hazır. Herkesin bildiği gibi bir teklif aldı ama bana göre Benfica'ya odaklanmış durumda. Onu maça hazırlıyorum."





16 GÜNDE 5 MAÇ5

Yeni sezona yoğun bir fikstürle başlayan Fenerbahçe, 16 gün içinde tam 5 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında üst üste kritik mücadelelere hazırlanıyor.





TEKLİF VERDİK BEKLİYORUZ

Mourinho'nun Kerem'i çok beğendiğini söyleyen Koç, "İlk önerimiz geçerli olmadı. Yeni bir teklif sunduk ve Benfica'dan haber bekliyoruz" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de derneklerle buluştu ve transfer çalışmalarına dair konuştu. İki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyleyen Koç, Kerem Aktürkoğlu için de şunları söyledi: "Hocamız Mourinho, Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta kontrata yazalım dedik. Onlar kontrata yazmaktansa 5 dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." Yaptığı transfere de parantez açan Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran ayında alsaydık 20 milyon Euro'ya gelecekti. Sabrettik bekledik, 6 milyon Euro'ya bitirdik" ifadelerini kullandı.

B PLANI NENE

SOL kanat transferi yapacak olan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için masada fakat B ve C planları olarak listedeki diğer isimlere de gidilmiş durumda. Sarılacivertli kulüp, Avusturya Ligi'nde Salzburg takımında forma giyen Dorgeles Nene için resmi teklif iletti. Özellikle hızı ve dribbling yeteneği ile ön plana çıkan 22 yaşındaki sol kanat için 15 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

1 GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Portekizlilerle pazarlık zordur!

Benfica, F.Bahçe ile 25 milyon Euro'ya anlaştığında Kerem'i play-off'ta karşısında rakip istemiyordu. Ortada 47 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi bileti var. Sattığın futbolcu sizin bu biletinizi yakarsa -ki Nice maçında süre verip teknik olarak da buna engel oldular- F.Bahçe'de olduğu gibi Benfica'nın da seçimi var. Eleştirilerin altında kalırsınız. F.Bahçe tarafından baktığımızda 'bu iş bitti' haberleri fazlasıyla çıktı. Eğer turu geçen Feyenoord olsaydı Kerem gelir Göztepe maçında da forma giyerdi. Teklifi 18'e düşürdükleri söyleniyor. Ancak Benfica'nın yeni transfer hedefi, Mohamed Amoura'nın fiyatı 30 milyon Euro. Unutmayalım Orkun Kökçü'yü de Beşiktaş'a 25 milyon'a satarken B planları hazırdı ve 30 Milyon Euro'ya aldıkları Rios şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Portekiz kulüpleri ile pazarlık zordur. Ancak imza için sanırım play-off turunun sonrasını beklemek gerekiyor.