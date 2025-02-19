F.Bahçe stadı büyüyecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Devrim Erbil: Fenerbahçe Koleksiyonu" tanıtım gecesine katıldı. Erbil, Fenerbahçe Stadyumu'nun bir tablosunu sarı-lacivertli kulübe hediye ederken Başkan Koç, stadı büyüteceklerinin müjdesini verdi. Hediye için teşekkür eden Ali Koç,ifadelerini kullandı. Ayrıca esprili bir dille "O zaman bir sergi daha yapar mıyız, yoksa bunların üzerine mi düzeltirsiniz" diye konuştu.