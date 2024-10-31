F.Bahçe taraftarı Trabzon’da yok

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı dün yapıldı, pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi. TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.