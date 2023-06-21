F.Bahçe yeni formaları tanıttı

F.BAHÇE'NİN 2023-24 sezonu futbol A takım formaları lansmanı dün Ülker Stadı'ndaki Fenerium'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcular Arda Güler, Luan Peres ve İrfan Can Eğribayat bir araya geldi. Puma'nın tasarladığı yeni formalarla basına poz veren oyuncular, Başkan ile birlikte potaya basket atma yarışması da yaptı. Neşeli dakikaların yaşandığı lansmanda Luan Peres, "Bu formaların bize şans getireceğine inanıyorum. Ama sadece şansla olmayacak, çok çalışmamız lazım" derken, İrfan Can, "Formalar çok güzel. Ben özellikle laciverti aldım. Zaten çubuklu, efsane formalarımızdan biri. Final maçında bize uğurlu geldi" diye konuştu.