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Giriş Tarihi: 20.9.2022

F.Bahçe yüzümüzü güldürdü

CEYHUN SAMET YÜKSEL
F.Bahçe yüzümüzü güldürdü

Kadıköy'deki her maça, tedavi gören bir çocuk taraftarı tablet aracılığı ile davet eden sarılacivertlilerin bu haftaki konuğu 9 yaşındaki Utku oldu Minik taraftar, duygularını "Fenerbahçe bizi mutlu etti. Şampiyonluk maçımıza bu kez sarı-lacivertli formayla gitmek istiyorum" sözleriyle paylaştı

Bu sezon F.Bahçe'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanede tedavi olan çocukları tablet yardımı ile seremoniye çıkarma uygulaması sürerken, Alanya maçında çifte sevinç yaşandı. Her karşılaşmada farklı çocuk canlı yayın ile seremoniye katılırken, bu kez sıra Utku Dişli'deydi. 2.5 yıldır tedavi olan ve şu anda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Utku, yaşadığı duyguları SABAH SPOR'a anlattı. "Hayallerim gerçek oldu" diyen minik F.Bahçeli, şunları söyledi: "O an çok güzel hissettim, yaşadığım mutluluğu anlatamam. Hep F.Bahçe takımı ile sahaya çıkmak istemiştim. Benim gibi çocuklar seremonide yer alıyor. F.Bahçe'yi çok seviyorum. F.Bahçe yüzümü güldürdü. Şampiyonluk maçımıza da sarılacivertli formayı giyerek gitmek istiyorum. İnşallah hem iyileşirim hem de şampiyon oluruz."



'MORAL YÜKSEK OLMALI'
Utku'nun annesi Hanife Dişli ise F.Bahçe kulübüne teşekkür etti. Hastalıkla savaşan oğlunun en büyük ilacının moral olduğunu ve bunun da Alanyaspor maçında gerçekleştiğini belirten Hanife Dişli, "10-15 gün önce Fenerbahçe kulübünden ziyarete geldiler. Doktorumuzla konuştular, bu teklifi ilettiler. Bizim herhangi bir başvurumuz olmadı, Fenerbahçe bizi buldu. Bu gibi hastalıklarla başa çıkabilmeniz için pozitif olmanız lazım. Moraliniz çok yüksek olmalı. Utku çok sevindi" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

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F.Bahçe yüzümüzü güldürdü
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