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Giriş Tarihi: 18.11.2023

F.Bahçe’de milli rehabilitasyon!

Samet YÜKSEL

Sarı-lacivertli takımda Djiku, Fred ve King, 26 Kasım’daki Fatih Karagümrük maçında hazır bir halde sahada olacak

Eksiklerin çokluğunun da etkisiyle son 3 maçın 2'sini kaybedip 1'inde berabere kalan Fenerbahçe, milli arada yaralarını sarma şansı yakaladı. Geride oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden giden teknik direktör İsmail Kartal'ı tecrübeli stoperin iyileşmesi sevindirdi. Takımla çalışmalara başlayan Ganalı futbolcu, 26 Kasım tarihinde oynanacak Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Kartal'ın yüzünü güldüren bir diğer oyuncu da orta sahanın kalbi durumundaki Fred oldu.

BEŞ İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, fiziki açıdan istenilen seviyeye gelmek için çaba harcıyor. Bu futbolcunun da Karagümrük'e karşı görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan bir diğer isim de Joshua King… Sol kanatta Ryan Kent'i fazla tercih etmeyen İsmail Kartal, King'in gelişiyle birlikte Tadic'in dinlendirme imkânı yakalayacak. Sarı-lacivertlilerde Becao, Luan Peres, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'ün tedavileri ise sürüyor.

'MHK BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'
FENERBAHÇE Kulübü, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Başkan Ali Koç'a dava açmasıyla ilgili açıklama yaptı: "Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik. MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz. Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım; Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır. Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir."

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F.Bahçe’de milli rehabilitasyon!
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