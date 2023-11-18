F.Bahçe’de milli rehabilitasyon!

Sarı-lacivertli takımda Djiku, Fred ve King, 26 Kasım’daki Fatih Karagümrük maçında hazır bir halde sahada olacak
Eksiklerin çokluğunun da etkisiyle son 3 maçın 2'sini kaybedip 1'inde berabere kalan Fenerbahçe, milli arada yaralarını sarma şansı yakaladı. Geride oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden giden teknik direktör İsmail Kartal'ı tecrübeli stoperin iyileşmesi sevindirdi. Takımlaçalışmalara başlayanGanalı futbolcu,26 Kasımtarihinde oynanacakKaragümrük karşılaşmasındatakımdaki yerinialacak. Kartal'ın yüzünü güldüren bir diğer oyuncu da orta sahanın kalbi durumundaki Fred oldu.
BEŞ İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Oyunun hem savunmahem de hücum yönündetakıma büyük katkı sağlayanBrezilyalı futbolcu, fizikiaçıdan istenilen seviyeyegelmek için çaba harcıyor.Bu futbolcunun da Karagümrük'ekarşı görev yapmasıbekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlığınıtamamen atlatan birdiğer isim de Joshua King…Sol kanatta Ryan Kent'i fazlatercih etmeyen İsmail Kartal,King'in gelişiyle birlikteTadic'in dinlendirme imkânıyakalayacak. Sarı-lacivertlilerdeBecao, Luan Peres,Serdar Aziz, Mert HakanYandaş ve Lincoln'üntedavileri ise sürüyor.
'MHK BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'
FENERBAHÇE Kulübü, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Başkan Ali Koç'a dava açmasıyla ilgili açıklama yaptı: "Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik. MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz. Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım; Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır. Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir."