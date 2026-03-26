F.Bahçe’de yeni sayfa açacak!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe, üst düzey bir forvet için arayışlarını sürdürürken, İtalyan basını sarı-lacivertlilere Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı yazdı. Haberi yapan La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Matteo Nava'ya ulaşarak bu transferin detayları ile ilgili son bilgileri aldık. 32 yaşındaki hücum oyuncusuna Türkiye dışında İspanyol ve Amerika kulüplerinden de ilgi olduğunu söyleyen Nava, "Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Görüşmeler şu anda başlangıç aşamasında. Kulübüyle bitecek sözleşmesini yenileme ihtimali çok düşük. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu nedenle de gelen teklifleri değerlendiriyor" ifadesini kullandı.

SAKATLIK ETKİLEDİ AMA DOĞAL BİR YETENEK!

Tecrübeli oyuncunun dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadığını belirten Nava, "Buna rağmen hâlâ üst düzey bir yıldız. Özellikle Juventus kariyerinde 100'ün üzerinde gole imza atmıştı. Doğal bir yetenek. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ancak şu an net konuşmak için çok erken. Bu sürecin netleşmesi için zamana ihtiyaç var" diye konuştu.

DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

Dizinden geçirdiği menisküs ameliyatının ardından bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın, 13 Nisan'dan sonra yeniden oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Arjantinli, 3 gol, 4 asist kaydetti.