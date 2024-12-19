F.Bahçe’den ayrılmayacağım

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi. Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı. Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in,dediği öğrenildi. Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunanFenerbahçe'nın sezon başında 17 Ağustos'ta Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçın devre arasında olaylar yaşanmıştı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, İzmir ekibinin görevlisi Fatih Özkan tarafından itilmiş ve yere düşürülmüştü. Ev hapsi cezası alan Özkan, dün İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada "Anlık gelişen bir olaydı. Milyonlar görüntüleri izledi, amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı. Orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi" dedi. Hakim, Özkan'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ayrıca, güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe müsabakalarına girişi yasaklandı.