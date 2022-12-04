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Giriş Tarihi: 4.12.2022

F.Bahçe’den dostluk serisi!

Samet YÜKSEL
F.Bahçe’den dostluk serisi!

Kanarya, ‘Dostluk Turnuvası’nda Rayo Vallecano’dan sonra bir başka İspanyol Villarreal’i de mağlup etti

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği dostluk turnuvasının ilk maçında R.Vallecano'yu 3-1 yenen F.Bahçe, Villarreal'i de 2-1 devirdi. İspanyol ekibi 23'te Capoue'un golüyle öne geçti. 6 dakika sonra Serdar Dursun ceza alanında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar, eşitliği sağladı. İkinci yarıda tempo düşüktü. 77'de King'in golüyle sarı-lacivertliler galibiyeti buldu. Lemos'un ardından Bruma'da dün şans bulurken, Portekizli oyuncu ağustostan bu yana ilk kez formayı giydi. Sakat olan kaleci Altay'ın yerine ise Ertuğrul oynadı.

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F.Bahçe’den dostluk serisi!
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