F.Bahçe’den dostluk serisi!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği dostluk turnuvasının ilk maçında R.Vallecano'yu 3-1 yenen F.Bahçe, Villarreal'i de 2-1 devirdi. İspanyol ekibi 23'te Capoue'un golüyle öne geçti. 6 dakika sonra Serdar Dursun ceza alanında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.İkinci yarıda tempo düşüktü. 77'de King'in golüyle sarı-lacivertliler galibiyeti buldu. Lemos'un ardındanPortekizli oyuncu ağustostan bu yana ilk kez formayı giydi. Sakat olan kaleci Altay'ın yerine ise Ertuğrul oynadı.