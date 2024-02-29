F.Bahçe’den Özbek için suç duyurusu

F.BAHÇE KULÜBÜ, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 (önceki gün) yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kulüp ayrıca Özbek'in önceki gün yaptığı "teşvik ve şike" içerikli açıklamasına şu yanıtı verdi: "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, "Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını" birbirine karıştırıyor.DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız."