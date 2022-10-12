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Giriş Tarihi: 12.10.2022

F.Bahçe’den Yüksek vefa

CEYHUN SAMET YÜKSEL
F.Bahçe’den Yüksek vefa

500 bin TL bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu başarılı bir performans gösterince Koç, İsmail’i yetiştiren Amatör Lig kulübüne 2 milyon TL maddi destekle teşekkür etti

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 senesinde Gölcükspor'dan 65 bin Euro (o zamanki kurla 500 bin TL) bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı. Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı. Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.

OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi. Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti. Başkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

TRABZON MAÇINI İZLEDİ!
İSMAİL YÜKSEK, memleketi İznik'i unutmuyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı izin gününde Bursa'ya giderken Trabzonspor- Kasımpaşa maçını hemşehrileriyle kahvehanede izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemezken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. İsmail, hafta sonu Yeni Karaman maçında İznikspor'a da başarılar diledi.

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F.Bahçe’den Yüksek vefa
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