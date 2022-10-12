F.Bahçe’den Yüksek vefa

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'iSonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'aBaşkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.İSMAİL YÜKSEK, memleketi İznik'i unutmuyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı izin gününde Bursa'ya giderken Trabzonspor- Kasımpaşa maçını hemşehrileriyle kahvehanede izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemezken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. İsmail, hafta sonu Yeni Karaman maçında İznikspor'a da başarılar diledi.