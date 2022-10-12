F.Bahçe’den Yüksek vefa

500 bin TL bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu başarılı bir performans gösterince Koç, İsmail’i yetiştiren Amatör Lig kulübüne 2 milyon TL maddi destekle teşekkür etti
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 senesindeGölcükspor'dan 65 binEuro (o zamanki kurla 500 bin TL)bonservis ve Topuk Yaylası'nda ikidönem ücretsiz kamp karşılığındarenklerine katmıştı. Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı. Jesus'un vazgeçilmeziolan ve performansıylaA Milli Takım'a yükselen1999 doğumlu orta saha, hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.
OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi.Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun,Avrupa Ligi'ndeki başarılıperformanslarından sonra ikincisiise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'adavet edilmesinin ardındangerçekleşti. Başkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
TRABZON MAÇINI İZLEDİ!
İSMAİL YÜKSEK, memleketi İznik'i unutmuyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı izin gününde Bursa'ya giderken Trabzonspor- Kasımpaşa maçını hemşehrileriyle kahvehanede izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemezken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. İsmail, hafta sonu Yeni Karaman maçında İznikspor'a da başarılar diledi.