F.Bahçe’nin 6’nı üstüne getirdi!

Konferans Ligi'nde
Olympiakos'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda
Ankaragücü'ne elenen, Süper Kupa'yı
kendi elleriyle
ezeli rakibi Galatasaray'a
veren Fenerbahçe, Süper Lig'de
son haftaya taşıdığı şampiyonluk
umutlarında mutlu sona erişemedi.
10 yıldır bitmeyen özlem sonrası
son 6 sezonda olduğu gibi taraftar,
faturayı yine Ali Koç'a çıkardı ve
haziran ayında yeniden seçime girecek olan başkanı istifaya davet etti.
İşte yaşananlar:
184.9 MİLYON EURO ÖDENDİ
BU sezon 59 milyon Euro
ile
rekor bonservis harcaması yapıldı. 6
yılda toplamda 98 oyuncu alınırken, bunların 51'ine 184.9 milyon Euro ödendi.
Son iki sezonda şampiyonluğa
ulaşan Galatasaray (149.7) 35 milyon Euro daha az harcama yaparak mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, en
fazla bonservis bedelini Cengiz Ünder'e (15 milyon Euro) verirken bunun karşılığını göremedi.
YILLIK
4.2 milyon Euro
kazanan Dzeko, ağları 21
kez havalandırsa da harcadığı
pozisyonlarla saçbaş yoldurdu.
26 gol pozisyonundan yararlanamayan 38 yaşındaki santrfor, bu değeriyle ligin en çok gol kaçıranı ve Avrupa'nın da 3 numarası oldu.
10 TEKNİK ADAM GİTTİ
BU
süre (SON 6 SEZON) zarfında
F.Bahçe, 10 teknik direktörle çalışırken
2 de sportif direktör gördü. Takımda
Phillip Cocu ile başlayan hoca
değirmeninde son öğütülen isimler
Jorge Jesus ve İsmail Kartal oldu. Sportif direktör olarak Comolli ve Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.
KOÇ
ile ilk yılında (2018-19) ligde
lider olamayan sarı-lacivertli ekip,
sonraki 5 dönemde toplamda 34 kez
koltukta oturdu. Bu süreçte 4 haftayı küme düşme potasında geçirdi.
TEK
başarısı geçen yıl Türkiye
Kupası'nı kaldırmak oldu. Şampiyonluk
özlemi 10 yıla çıktı. Bu süreçte Galatasaray
5, Beşiktaş 3, Trabzonspor ve
Başakşehir 1'er şampiyonluk aldı.
BOMBA İDDIA!
F.BAHÇE'DE başkanlık seçimi kadar yeni teknik direktörün kim olacağı da merak konusu. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Mourinho'yu getireceğini resmen açıkladı. Hatta Ali Koç'a da "Sen seçilirsen Mourinho'yu getir, parasının yarısı benden" sözünü verdi. Koç'un Stefano Pioli ile görüştüğü haberleri var. Daha önce iki kez gönderilip 3 defa takımın başına getirilen İsmail Kartal konusunda farklı bir gelişme olur mu o da belirsiz. F.Bahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var. Tadic ve Dzeko'nun Başkan Ali Koç'a bunu resmen ilettiği kulislerde konuşulurken, Oosterwolde, Mert Müldür gibi oyuncular için de teknik adam kritik önem taşıyor.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
SÜPER Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak F.Bahçe, ilk maçını 23-24 Temmuz'dan birinde oynayacak. Muhtemel iki rakip belli oldu. İsviçre ekibi Lugano ya da Sırbistan takımı Partizan ile eşleşecek. Rövanş karşılaşmaları 30-31 Temmuz'da olacak. 3. tura kalması halinde seri başı olma şansı bulunmayan Kanarya; Salzburg, Rangers, Slavia Prag ve Lille'den birisiyle eşleşecek. Bu turda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanşler ise 13 Ağustos'ta oynanacak.