F.Bahçe’nin 6’nı üstüne getirdi!

Olympiakos'a,Ankaragücü'ne elenen,kendi elleriyleezeli rakibi Galatasaray'averen Fenerbahçe,son haftaya taşıdığı şampiyonlukumutlarında mutlu sona erişemedi.10 yıldır bitmeyen özlem sonrasıson 6 sezonda olduğu gibi taraftar,faturayı yine Ali Koç'a çıkardı vehaziran ayındaİşte yaşananlar:ilerekor bonservis harcaması yapıldı. 6yılda toplamdaSon iki sezonda şampiyonluğaulaşanFenerbahçe, enfazla bonservis bedelini4.2 milyon Eurokazanan Dzeko, ağları 21kez havalandırsa da harcadığıpozisyonlarla saçbaş yoldurdu.26 gol pozisyonundan yararlanamayansüre (SON 6 SEZON) zarfındaF.Bahçe, 10 teknik direktörle çalışırken2 de sportif direktör gördü. TakımdaPhillip Cocu ile başlayan hocadeğirmeninde son öğütülen isimlerJorge Jesus ve İsmail Kartal olduile ilk yılında (2018-19) ligdelider olamayan sarı-lacivertli ekip,sonraki 5 dönemde toplamda 34 kezkoltukta oturdu. Bu süreçtebaşarısı geçen yıl TürkiyeKupası'nı kaldırmak oldu. Şampiyonluközlemi 10 yıla çıktı. Bu süreçte Galatasaray5, Beşiktaş 3, Trabzonspor veBaşakşehir 1'er şampiyonluk aldı.F.BAHÇE'DE başkanlık seçimi kadar yeni teknik direktörün kim olacağı da merak konusu. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Mourinho'yu getireceğini resmen açıkladı. Hatta Ali Koç'a da "Sen seçilirsen Mourinho'yu getir, parasının yarısı benden" sözünü verdi. Koç'un Stefano Pioli ile görüştüğü haberleri var. Daha önce iki kez gönderilip 3 defa takımın başına getirilen İsmail Kartal konusunda farklı bir gelişme olur mu o da belirsiz. F.Bahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var. Tadic ve Dzeko'nun Başkan Ali Koç'a bunu resmen ilettiği kulislerde konuşulurken, Oosterwolde, Mert Müldür gibi oyuncular için de teknik adam kritik önem taşıyor.SÜPER Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak F.Bahçe, ilk maçını 23-24 Temmuz'dan birinde oynayacak. Muhtemel iki rakip belli oldu. İsviçre ekibi Lugano ya da Sırbistan takımı Partizan ile eşleşecek. Rövanş karşılaşmaları 30-31 Temmuz'da olacak. 3. tura kalması halinde seri başı olma şansı bulunmayan Kanarya; Salzburg, Rangers, Slavia Prag ve Lille'den birisiyle eşleşecek. Bu turda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanşler ise 13 Ağustos'ta oynanacak.