F.Bahçe’nin şort sponsoru Gain

Giriş Tarihi: 26.11.2025

F.BAHÇE Kulübü ile GAİN arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Chobani Stadı'ndaki törene sarı-lacivertli kulüp yöneticileri Sinan Öncel ve Turgay Terzi, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul katıldı. Yönetici Sinan Öncel, "Bir müddettir zaten futbol A takımımızın şortunda GAİN logosunu görmektesiniz. Takımımızın Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda giyeceği şortlarda ve diğer şubelerde de inşallah daha büyük desteklere dönüşebileceğini umuyoruz" dedi. 1 Aralık'taki G.Saray derbisi içinse "Tartışmanın az olduğu bir maç diliyoruz. Mutlu sona ulaşmak için herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
