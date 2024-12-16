F.Bahçe’ye yaz geldi

Fenerbahçe'nin 9 numarası Dzeko, Szymanski'nin asistinde 9. golünü Başakşehir'e attı. Kaptan bu sezon 25. resmi maçında 14. kez ağları buldu. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de oynadığı 51. karşılaşmada 30. golünü atan 38 yaşındaki yıldız, 2007-08'den bu yana F.Bahçe'de bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olmayı da başardı."Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum."Dzeko maç sonrası, "İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Kazanmamız önemliydi" dedi. Kaşının açılmasıyla ilgili olarak da "Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmaları çok yaşadım. Ben iyiyim" yorumunu yaptı.Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündüz saatlerinde bir açıklama yaparak taraftara birlik çağrısında bulunmuştu. Yıldırım'ın kızı Yaz da dün İrfan Can Kahveci'nin elini tutup takımla seremoniye çıktı. Yaz karşılaşma sonrası takımla galibiyetin coşkusunu yaşadı.63'te Amrabat'ın yerine oyuna giren En-Nesyri, önce 74'te Tadic'in ortasında kafayla ağları bulup skoru 2-1'e getirdi, 90'da da Kostic'in köşe vuruşundan gelen ortasında yine kafayla farkı 2'ye çıkardı. Ligde 5. golüne ulaştı. Toplamda 8 kez ağları bulan oyuncu, bunların 6'sını kafayla attı (Göztepe, Bodrum, M.United, AZ Alkmaar ve Başakşehir (2).Fenerbahçe, Başakşehir karşısında yedek kuvvetinin sayesinde sonuca gitti. Oyuna sonradan giren Dusan Tadic'in asistinde En-Nesyri skoru 2-1 yaparken 90'da da aynı oyuncu noktayı koydu. Böylece sarı-lacivertlilerde JoseBEŞİKTAŞve Athletic Bilbao'ya kaybetmenin, oyuncularda öz güven sorunu yarattığını da vurgulayan Mourinho şöyle devam etti: "En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler üst üste 5-6 maç kazandığımız dönemden geçiyorduk. Dengeli ve öz güvenli olduğumuzu hissediyorduk. Sonrasında kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç oynadık ve dünya tersine döndü.Bizler için gerçekten zordu.Maçtan önce oyuncularıma 'Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor.Sadece ateşle oynarsanız saçma hatalar yaparsınız, saçma kart görürsünüz.' dedim.63. dakikada 5 oyuncu hakkını da doldurdu. 33'te Livakovic'in sakatlığı ile Ertuğrul girdi. 55'te İrfan Can-Tadic, Oğuz-Maximin değişiklikleri geldi. 63'te Osayi-Mert, Amrabat-En- Nesyri ile değişti.Rakibi de 45+1'de Ousseynou Ba'nın Dzeko'ya kafa atmasıyla kırmızı görünce 10 kişi kalmıştı.