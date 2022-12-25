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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Fedakâr Altay farkı önledi!

Samet YÜKSEL
Fedakâr Altay farkı önledi!
F.BAHÇE kaptanı Altay Bayındır, sakatlığına rağmen takımını sahada yalnız bırakmadı. Maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile konuşarak oynamak istediğini vurgulayan ve formasına kavuşan Altay, sahada da takımının ayakta kalan isimlerindendi. Trabzonspor ataklarında devleşen 24 yaşındaki kaleci, iki gol yemesine rağmen 5 net kurtarışa imza atıp farkın artmasına engel oldu. Ayrıca %65'lik pas isabeti yakalayan Altay Bayındır, 1 kez de ikili mücadele kazandı.

EN SARI İLK YARI
MAÇIN ilk yarısında oyun da zaman zaman gerilirken hakem Halil Umut Meler de sık sık kartlarına başvurdu. İki takıma da üçer kez sarı kart çıkarken toplamda 6 sarı kartın gösterildiği ilk 45 dakika, ligin en çok sarı kart verildiği ilk yarısı oldu. F.Bahçe yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat da itiraz ettiği için kulübede kart gördü.

HEP AYNI KÂBUS! F.BAHÇE,
Trabzonspor maçlarında kırmızı kart istatistiği ile dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 11 maçta 6 kez kırmızı kart çıkarken bunların tamamı F.Bahçe'yi eksik bıraktı. Ayrıca son 3 karşılaşmada da F.Bahçeli oyuncular kırmızı kart gördü. 17 Ekim 2021'de Kim Min-jae, 6 Mart 2022'de İrfan Can Kahveci ve son olarak da dünkü mücadelede Crespo oyundan atılan isimlerdi.

CRESPO KIZARDI!
Mücadelenin ilk yarısında Miguel Crespo sarı kart görenler arasındaydı. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, 58. dakikada bu kez Abdülkadir'in ayağına bastığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Crespo, salı günü oynanacak Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

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Fedakâr Altay farkı önledi!
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