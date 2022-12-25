Fedakâr Altay farkı önledi!

F.BAHÇE kaptanı Altay Bayındır, sakatlığına rağmen takımını sahada yalnız bırakmadı. Maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile konuşarak oynamak istediğini vurgulayan ve formasına kavuşan Altay, sahada da takımının ayakta kalan isimlerindendi.Ayrıca %65'lik pas isabeti yakalayan Altay Bayındır, 1 kez de ikili mücadele kazandı.MAÇIN ilk yarısında oyun da zaman zaman gerilirken hakem Halil Umut Meler de sık sık kartlarına başvurdu. İki takıma da üçer kez sarı kart çıkarken toplamdaF.Bahçe yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat da itiraz ettiği için kulübede kart gördü.Trabzonspor maçlarında kırmızı kart istatistiği ile dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 11 maçta 6 kez kırmızı kart çıkarken bunların tamamı F.Bahçe'yi eksik bıraktı. Ayrıca son 3 karşılaşmada da F.Bahçeli oyuncular kırmızı kart gördü.ilk yarısında Miguel Crespo sarı kart görenler arasındaydı. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, 58. dakikada bu kez Abdülkadir'in ayağına bastığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.