Fedakâr Altay farkı önledi!

F.BAHÇE kaptanı Altay Bayındır, sakatlığına rağmen takımını sahada yalnız bırakmadı. Maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile konuşarak oynamak istediğini vurgulayan ve formasına kavuşan Altay, sahada da takımının ayakta kalan isimlerindendi. Trabzonspor ataklarındadevleşen 24 yaşındaki kaleci, ikigol yemesine rağmen 5 net kurtarışaimza atıp farkın artmasına engel oldu. Ayrıca %65'lik pas isabeti yakalayan Altay Bayındır, 1 kez de ikili mücadele kazandı.
EN SARI İLK YARI
MAÇIN ilk yarısında oyun da zaman zaman gerilirken hakem Halil Umut Meler de sık sık kartlarına başvurdu. İki takıma da üçer kez sarı kart çıkarken toplamda 6 sarı kartın gösterildiğiilk 45 dakika,ligin en çok sarı kartverildiği ilk yarısıoldu. F.Bahçe yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat da itiraz ettiği için kulübede kart gördü.
HEP AYNI KÂBUS! F.BAHÇE,
Trabzonspor maçlarında kırmızı kart istatistiği ile dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 11 maçta 6 kez kırmızı kart çıkarken bunların tamamı F.Bahçe'yi eksik bıraktı. Ayrıca son 3 karşılaşmada da F.Bahçeli oyuncular kırmızı kart gördü. 17Ekim 2021'de Kim Min-jae,6 Mart 2022'de İrfan CanKahveci ve son olarak dadünkü mücadelede Crespooyundan atılan isimlerdi.
CRESPO KIZARDI! Mücadelenin ilk yarısında Miguel Crespo sarı kart görenler arasındaydı. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, 58. dakikada bu kez Abdülkadir'in ayağına bastığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Crespo, salıgünü oynanacak Hatayspormücadelesinde takımdakiyerini alamayacak.