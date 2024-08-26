Fener Fred’le çok farklı!

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Fred, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: "Kariyerimdeki ilk hat-trick'i yaptım. İyi oynadık. Sezon boyunca böyle devam etmemiz gerekiyor. Maçtan sonra da Mourinho ile ilk hat-trick'imi konuştuk. Herkes iyi oynadı. İyi takıma karşı oynadık.2-2 biten Göztepe maçında Dzeko ve 20 milyon Euro'luk yeni transfer En-Nesyri'yi birlikte çift forvet oynatan Jose Mourinho, Rizespor karşısında sahaya tek santrforla çıktı. En-Nesyri'yi yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Dzeko'dan vazgeçmedi ve 11'de sahaya sürdü. 38 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı toplam 7 karşılaşmada da ilk 11'de yer aldı. Dzeko, bu maçların sadece birini boş geçerken, diğer altısında toplam 7 kez ağları sarstı. Ayrıca iki sezon formasını giydiği Inter'deki (31) gol sayısını şimdiden geride bıraktı.maçın ilk bölümünde etkili futbol sergileyen Rizespor, taraftarını üç puan için umutlandırdı. Ancak F.Bahçe'nin üst üste golleri sonrası tribünler sessizliğe büründü. Yeşilmavili futbolseverler, Fener'in ikinci golü sonrası kaleci Gökhan Akkan'ı ıslıkladı.