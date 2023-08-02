Fenerbahçe çok farklı

F.Bahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi yarın belli olacakKadıköy'de gol perdesini Ferdi, müthiş şutuyla iki kale direğinin birleştiği yeri bularak açmıştı. Zimbru deplasmanında da bu golün aynısını İsmail Yüksek attı.24 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan şutunu çekti, iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir gol attı.. dakikada sakatlık geçiren Crespo 33'te yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. O dakikaya kadar etkili bir varlık gösteremeyen Crespo'nun çıkışı taraftarı memnun ederken, sosyal medyada "Kafasında bu takımı bitirmiş, gönderilsin" yorumları yapıldı.Fenerbahçe'nin saha içi lideri Tadic, Dzeko'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Kadıköy'deki ilk maçta Ferdi'nin golünde asisti yapan Sırp yıldız, dün sarı-lacivertli forma ile ilk golünü attı. 48. dakikada Mert Hakan'ın ceza alanı içinden vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Tadic, boş ağları havalandırdı.Mert Hakan maçtan sonra, "Fenerbahçe'de 4. sezonuma giriyorum. İyi bir dönemim vardı, İsmail Hocama denk gelmişti. 8 numaraların koşularını daha çok istiyor, bu da benim en sevdiğim şey. Özgür oyun oynamak. Gelmesi beni çok mutlu etti. Oyununu sevdiğim için iştahlı oynuyorum" dedi.Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Slovenya ekibi Maribor ile Lüksemburg temsilcisi FC Differdange 03 arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Lüksemburg'da oynanan ilk maç 2-2 bitmişti. Rövanş yarın TSİ 21.30'da Slovenya'da.34 yaşındaki Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.Fenerbahçe'de geçen sezon uzun süreli sakatlıklara rağmen 32 resmi maçta 20 gol-2 asistlik performans sergileyen Batshuayi dün geceye iki golle damga vurdu. Batsman lakaplı Belçikalı golcü, önce Mert Hakan'ın asistinde ağları buldu. Ardından Osayi'nin pasını gol yaptı.ZIMBRU rövanşı öncesi düzenlediği basın toplantısında ilk maçta oynatmadığı oyuncularını görmek istediğini söyleyen İsmail Kartal, 5 değişiklikle sahadaydı. Sakatlığı nedeniyle Moldova'ya götürülmeyenkulübeye çekti. Onların yerine11'e koydu.vazgeçmedi.