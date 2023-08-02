Fenerbahçe çok farklı

Ev sahibi takım ilk yarıda kalesine etten duvar örüp skoru 0-0’da tuttu. Sakatlanan Crespo’nun yerine oyuna giren Mert Hakan’ın asistleri dengeyi değiştirdi. 48’de Tadic, 57 ve 59’da Batshuayi rakibin tüm direncini kırdı. Skoru 77’de İsmail Yüksek’in füzesi ilan etti
F.Bahçe'nin Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi yarın belli olacak
İSMAİL'DEN FERDİ'YE NAZİRE
Kadıköy'de gol perdesini Ferdi, müthiş şutuyla iki kale direğinin birleştiği yeri bularak açmıştı. Zimbru deplasmanında da bu golün aynısını İsmail Yüksek attı. Maçtan önce İsmail Kartal'lakatıldığı basın toplantısında'Rekabete hazırım' diyen 24 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan şutunu çekti, iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir gol attı.
CRESPO SAKATLANDI
26. dakikada sakatlık geçiren Crespo 33'te yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. O dakikaya kadar etkili bir varlık gösteremeyen Crespo'nun çıkışı taraftarı memnun ederken, sosyal medyada "Kafasında bu takımı bitirmiş, gönderilsin" yorumları yapıldı.
KAPTAN OLDU, GOLÜ BULDU
Fenerbahçe'nin saha içi lideri Tadic, Dzeko'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Kadıköy'deki ilk maçta Ferdi'nin golünde asisti yapan Sırp yıldız, dün sarı-lacivertli forma ile ilk golünü attı. 48. dakikada Mert Hakan'ın ceza alanı içinden vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Tadic, boş ağları havalandırdı.
HOCAMLA MUTLUYUM
Mert Hakan maçtan sonra, "Fenerbahçe'de 4. sezonuma giriyorum. İyi bir dönemim vardı, İsmail Hocama denk gelmişti. 8 numaraların koşularını daha çok istiyor, bu da benim en sevdiğim şey. Özgür oyun oynamak. Gelmesi beni çok mutlu etti. Oyununu sevdiğim için iştahlı oynuyorum" dedi.
YA DİFFERDANGE YA DA MARİBOR!
Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Slovenya ekibi Maribor ile Lüksemburg temsilcisi FC Differdange 03 arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Lüksemburg'da oynanan ilk maç 2-2 bitmişti. Rövanş yarın TSİ 21.30'da Slovenya'da.
YAŞLI KURT
34 yaşındaki Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
Batsman işbaşındabaşında
Fenerbahçe'de geçen sezon uzun süreli sakatlıklara rağmen 32 resmi maçta 20 gol-2 asistlik performans sergileyen Batshuayi dün geceye iki golle damga vurdu. Batsman lakaplı Belçikalı golcü, önce Mert Hakan'ın asistinde ağları buldu. Ardından Osayi'nin pasını gol yaptı.
KARTAL'DAN 5 DEĞIŞIKLIK
ZIMBRU rövanşı öncesi düzenlediği basın toplantısında ilk maçta oynatmadığı oyuncularını görmek istediğini söyleyen İsmail Kartal, 5 değişiklikle sahadaydı. Sakatlığı nedeniyle Moldova'ya götürülmeyen Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan,Kent, Szymanski ve Dzeko'yu kulübeye çekti. Onların yerine Peres, İsmail Yüksek, İrfanCan Kahveci, King ve Batshuayi'yi 11'e koydu. Altay, Osayi, Serdar Aziz,Ferdi, Crespo veTadic'ten vazgeçmedi.