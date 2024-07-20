Fenerbahçe En Nesyri’yi bitirdi

Yaptığı takviyelerle yeni sezon öncesi eksiklerini de bir bir kapatan F.Bahçe'de gözler En Nesyri transferinde. Sarılacivertliler uzun süredir takipte olduğu Faslı oyuncu ile her konuda anlaşırken Roma'nın devreye girmesine rağmen futbolcunun tercihi değişmedi.F.Bahçe cephesigörüşmeler ödeme planı üzerinde sürüyor. Endülüs ekibi, bonservisin en az yarısını peşin istiyor. F.Bahçe ise bunun taksitler halinde yapılması için diretiyor.Bu sezon Kanarya'nın transferdeki tek yetkilisi Mario Branco… Sportif direktörlük koltuğunda oturan 48 yaşındaki Portekizli, tüm transferlerde rol alırken En Nesyri için de Sevilla ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor.