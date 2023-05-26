Fenerbahçe ile TFF’den 1050 konteyner imzası

F.Bahçe Kulübü, deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor. Sarılacivertli ekibin konteyner desteği 1050'ye ulaşırken dün Ülker Stadı'nda imza töreni vardı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı toplantıda Koç, "Attığımız her adım ülke sevdamızın,ülkemize aidiyetin bir parçasıdır" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şu ifadeleri kullandı: "Konteynerkentlerde özellikle çocuklar için birhalı saha yapacağız. Toplamda 5bin 50 konteynerla, 20 binkişinin barınma ihtiyacınıkarşılamış olacağız."