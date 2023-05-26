Fenerbahçe ile TFF’den 1050 konteyner imzası

F.Bahçe Kulübü, deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor. Sarılacivertli ekibin konteyner desteğiulaşırken dün Ülker Stadı'nda imza töreni vardı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı toplantıda Koç,dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şu ifadeleri kullandı: