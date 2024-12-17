‘Fenerbahçe süre istedi’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanları ile Riva'da bir zirve gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile görüşen Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kurumsal bir karar aldıklarını söyledi, yönetim kurullarıyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istedi. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerine göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum"
dedi.