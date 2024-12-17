‘Fenerbahçe süre istedi’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanları ile Riva'da bir zirve gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile görüşen Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada,dedi.