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Giriş Tarihi: 28.7.2023

‘fenerbahçe tam bana göre takım’

Samet YÜKSEL
‘fenerbahçe tam bana göre takım’

İtalya’da Bologna forması giyen Dominguez, 3 milyon Euro’luk maaş, dünya yıldızlarıyla oynama ve Avrupa faktörüyle teklife sıcak

Arao ile yollarını ayıracak Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'i bitirmek için saatleri sayıyor. Bologna ile görüşmelerini sürdüren Kanarya, 25 yaşındaki Arjantinli yıldıza 2027'ye kadar teklifte bulunurken, yıllık 3 milyon Euro ücret önerdi. Bologna'ya 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verildi.

GELMEK İÇİN 3 ÖNEMLİ FAKTÖR
İtalyan basını bu transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıyor. Corriere dello Sport yaptığı haberde, Bologna'da 900 bin Euro kazanan Dominguez için 3 milyon Euro'luk teklifin 'evet' demek için önemli faktör olduğunu yazdı. Oyuncunun Dzeko, Tadic ve Becao gibi yıldızlarla aynı kadroda olmak istediğine ve Konferans Ligi'nde de olsa Avrupa vitrinine çıkmayı arzuladığına da vurgu yapıldı. Anlaşma için tek pürüz; kulübün 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesi. Orta yol için görüşmeler sürüyor.

KIMDİR? Futbola Arjantin'in Velez Sarsfield takımında başladı. 2019'da 8.45 milyon Euro bedelle Bologna'ya transfer oldu. Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Geçen sezon Bologna ile 34 resm i maçta 2484 dakika süre aldı. 3 gol-2 asiste imza attı.

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‘fenerbahçe tam bana göre takım’
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