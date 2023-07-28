‘fenerbahçe tam bana göre takım’

Arao ile yollarını ayıracak Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'i bitirmek için saatleri sayıyor.Bologna'ya 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verildi.İtalyan basını bu transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıyor. Corriere dello Sport yaptığı haberde,Oyuncunun Dzeko, Tadic ve Becao gibi yıldızlarla aynı kadroda olmak istediğine ve Konferans Ligi'nde de olsa Avrupa vitrinine çıkmayı arzuladığına da vurgu yapıldı. Anlaşma için tek pürüz; kulübün 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesi. Orta yol için görüşmeler sürüyor.KIMDİR? Futbola Arjantin'in Velez Sarsfield takımında başladı. 2019'da 8.45 milyon Euro bedelle Bologna'ya transfer oldu. Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Geçen sezon Bologna ile 34 resm i maçta 2484 dakika süre aldı. 3 gol-2 asiste imza attı.