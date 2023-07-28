‘fenerbahçe tam bana göre takım’

İtalya’da Bologna forması giyen Dominguez, 3 milyon Euro’luk maaş, dünya yıldızlarıyla oynama ve Avrupa faktörüyle teklife sıcak
Arao ile yollarını ayıracak Fenerbahçe, Nicolas Dominguez'i bitirmek için saatleri sayıyor. Bologna ile görüşmelerini sürdürenKanarya, 25 yaşındaki Arjantinli yıldıza2027'ye kadar teklifte bulunurken, yıllık 3milyon Euro ücret önerdi. Bologna'ya 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verildi.
GELMEK İÇİN 3 ÖNEMLİ FAKTÖR
İtalyan basını bu transferin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakıyor. Corriere dello Sport yaptığı haberde, Bologna'da 900 bin Euro kazanan Dominguez için 3milyon Euro'luk teklifin 'evet' demek için önemli faktörolduğunu yazdı. Oyuncunun Dzeko, Tadic ve Becao gibi yıldızlarla aynı kadroda olmak istediğine ve Konferans Ligi'nde de olsa Avrupa vitrinine çıkmayı arzuladığına da vurgu yapıldı. Anlaşma için tek pürüz; kulübün 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesi. Orta yol için görüşmeler sürüyor.
KIMDİR? Futbola Arjantin'in Velez Sarsfield takımında başladı. 2019'da 8.45 milyon Euro bedelle Bologna'ya transfer oldu. Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Geçen sezon Bologna ile 34 resm i maçta 2484 dakika süre aldı. 3 gol-2 asiste imza attı.