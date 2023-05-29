Fenerbahçe’de büyük bilmece

Oyuncuların bir kısmı rotasyon konusundan ve az forma şansı bulmaktan şikâyetçi. Bu isimler, Portekizli hoca ile önümüzdeki sezon birlikte çalışmak istemiyor Jorge Jesus ile sözleşme yenilemek isteyen ve 68 yaşındaki teknik adamın vereceği karara odaklanan Başkan Ali Koç'u ise bu nedenle zor bir süreç bekliyor
F.Bahçe'de çok sayıda futbolcu, Jesus'tan az forma şansı bulduğu için gitmek istiyor, bazıları da rotasyondan rahatsız. İşte Jesus'un kalması halinde ayrılmak isteyen o isimler ve sebepleri…
SERDAR AZIZ: Deneyimli stoper, bu sezon 968 dakika süre alabildi. Kalitesine güvenen Aziz, düzenli forma giyememekten şikâyetçi ve ayrılığı düşünüyor. 2025'te kontratı bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig'den birçok kulüp temas halinde.
OSAYI-SAMUEL: Nijeryalı sağ bek de ayrılmak isteyen isimlerden... İstanbul'da mutsuz olan 25 yaşındaki Osayi, teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
CRESPO: Portekizli orta saha, son 4 lig maçındada 11'de başlayamadı. Kontrat uzatmaya da bu nedenle sıcak bakmayan oyuncu, ayrılmayı kafasına koydu.
ZAJC: Özellikle ligin ilk yarısında tercih edilmeyen Zajc, son haftalarda kıymetlendi. Sloven orta sahanın kafası karışık durumda. Sözleşmesi sezon sonundabitecek Zajc, kararını haziran başında verecek.
EMRE MOR: Bu sezon 39 maçın sadece 16'sındailk 11'de başlayan Emre, son oynanan kupa maçında Sivasspor'a karşı kadroya bile alınmadı. Sakatlığı da bulunmayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun morali çok bozuk.
JOAO PEDRO, İTALYA'YA GERİ DÖNMEYİ PLANLIYOR
JOAO PEDRO: Ligde 924 dakika süre buldu. Batshuayi ve Valencia'nın sakatlıkdönemlerinde formayı giydi fakat başarılı olamadı. Brezilya asıllı İtalyan forvetin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya dönme düşüncesi olduğu biliniyor.
JOSHUA KING: Bir hafta oynayıp diğer hafta kulübeye çekilen ve ilk 11'i çok zorlayamayan King, bu durumdan rahatsız.
SERDAR DURSUN:
Bu sezon 5. forvet konumunda olsa da kendini hep hazır tuttu. Hazırlık maçlarında bile mücadelesiyle takdir topladı. Ligde 351 dakika süre alabildi. Önümüzdeki sezon da Jesus kaldığı takdirde bu şekilde devam edeceğini düşünen Serdar Dursun, forma giyebileceği bir takım istiyor.
ARDA'YA İNCE AYAR!
Fenerbahçetaraftarının, kariyeriyle ilgili büyük beklentide olduğu Arda Güler, Jesus'un da göz bebeği. Son 7 resmi maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncusuyla idmanlarda yakından ilgilenen Portekizli, dün de ince ayar çekti. Birçok pozisyonda oyuncusunu uyardı. Arda'nın da hocasını can kulağı ile dinlediği anlar objektiflere yansıdı.
YEDEK GÜÇ ALTAY
BEL fıtığı nedeniyle 17 Nisan'da ameliyat masasına yatan Altay Bayındır takıma döndü. İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansı ve Altay'ın henüz idman eksiği olduğu için milli eldiven, kalan 2 maçta yedek güç olarak kulübede bekleyecek. Kanarya'da sadece Osayi Samuel ve Lincoln'ün sakatlıkları sürüyor