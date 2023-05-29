Fenerbahçe’de büyük bilmece

.Bahçe'de çok sayıda futbolcu, Jesus'tan az forma şansı bulduğu için gitmek istiyor, bazıları da rotasyondan rahatsız. İşte Jesus'un kalması halinde ayrılmak isteyen o isimler ve sebepleri…Deneyimli stoper, bu sezon 968 dakika süre alabildi.düzenli forma giyememekten şikâyetçi ve ayrılığı düşünüyor. 2025'te kontratı bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig'den birçok kulüp temas halinde.Nijeryalı sağ bek de ayrılmak isteyen isimlerden... İstanbul'da mutsuz olan 25 yaşındaki Osayi, teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.Portekizli orta saha,Kontrat uzatmaya da bu nedenle sıcak bakmayan oyuncu, ayrılmayı kafasına koydu.Özellikle ligin ilk yarısında tercih edilmeyen Zajc, son haftalarda kıymetlendi. Sloven orta sahanın kafası karışık durumda.Zajc, kararını haziran başında verecek.Bu sezonEmre, son oynanan kupa maçındaSakatlığı da bulunmayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun morali çok bozuk.Ligde 924 dakika süre buldu.fakat başarılı olamadı. Brezilya asıllı İtalyan forvetin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya dönme düşüncesi olduğu biliniyor.Bir hafta oynayıp diğer hafta kulübeye çekilen ve ilk 11'i çok zorlayamayan King, bu durumdan rahatsız.Bu sezon 5. forvet konumunda olsa da kendini hep hazır tuttu. Hazırlık maçlarında bile mücadelesiyle takdir topladı. Ligde 351 dakika süre alabildi. Önümüzdeki sezon da Jesus kaldığı takdirde bu şekilde devam edeceğini düşünen Serdar Dursun, forma giyebileceği bir takım istiyor.Fenerbahçetaraftarının, kariyeriyle ilgili büyük beklentide olduğu Arda Güler, Jesus'un da göz bebeği. Son 7 resmi maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncusuyla idmanlarda yakından ilgilenen Portekizli, dün de ince ayar çekti. Birçok pozisyonda oyuncusunu uyardı. Arda'nın da hocasını can kulağı ile dinlediği anlar objektiflere yansıdı.fıtığı nedeniyle 17 Nisan'da ameliyat masasına yatan Altay Bayındır takıma döndü. İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansı ve Altay'ın henüz idman eksiği olduğu için milli eldiven, kalan 2 maçta yedek güç olarak kulübede bekleyecek. Kanarya'da sadece Osayi Samuel ve Lincoln'ün sakatlıkları sürüyor