Fenerbahçe’de Kartal dönemi!

eknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni hoca konusunda son kararını verdi. Daha önce sarılacivertli kulüpteyapan İsmail Kartal ile Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve yapılan değerlendirmede prensip anlaşmasına varıldı. F.Bahçe'nin, 62 yaşındaki teknik direktörle el sıkıştıklarını hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Kartal,takımın başında yer alırken, ikisinde de ligi 2. sırada bitirmişti.