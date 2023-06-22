Fenerbahçe’de Kartal dönemi!

Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına vardı. 62 yaşındaki hocanın ismi, hafta sonuna kadar açıklanacak
Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni hoca konusunda son kararını verdi. Daha önce sarılacivertli kulüpte 2 dönem teknik adamlık,6 sezon ise yardımcı antrenörlük ve gençlikgelişim koordinatörlüğü yapan İsmail Kartal ile Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve yapılan değerlendirmede prensip anlaşmasına varıldı. F.Bahçe'nin, 62 yaşındaki teknik direktörle el sıkıştıklarını hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Kartal, 2014-15'in tamamında, 2021-22'ninde son bölümünde takımın başında yer alırken, ikisinde de ligi 2. sırada bitirmişti.