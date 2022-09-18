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Giriş Tarihi: 18.9.2022 15:04 Son Güncelleme: 18.9.2022 15:07

Fenerbahçe'de tehlike çanları Altay Bayındır için çalıyor

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de tehlike çanları Altay Bayındır için çalıyor

Rennes maçında yenilen 2 golde de hatası olan Altay Bayındır'ın performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek... İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor.

Rennes maçında yenilen 2 golde de hatası olan Altay Bayındır, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek...

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor. İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.

DEFANSIN YENİ LİDERİ SZALAI
Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından stoperdeki en değerli isim haline gelen Attila Szalai, defansın lideri olma yolunda ilerliyor. Luan Peres'in de sakatlığının ardından sol stopere geçecek olan Macar futbolcu, Rennes maçında 63 isabetli pas (%86), 3 kilit pas, 20 başarılı defansif aksiyon (%90), 9 top kazanım, 4 rakip sahada top kazanma ve 4 kez de araya girme rakamları ile karşılaşmanın en iyi defans oyuncusu unvanını almıştı.

Szalai, Alanyaspor karşısında da Jesus'un en güvendiği isimlerden olacak. Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta 1120 dakika forma giydi, 1 gollük katkı attı. Süper Ligde çıktığı 5 maçta ise yüzde 65 ikili mücadele ve 89 pas isabeti sağladı.

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Fenerbahçe'de tehlike çanları Altay Bayındır için çalıyor
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