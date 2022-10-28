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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Fenerbahçe’den sonra en iyi biziz!

Fenerbahçe’den sonra en iyi biziz!
Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, hücum hattı olarak F.Bahçe sonrasında en iyi ekibin kendilerinde olduğunun altını çizerken pazar günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçın için de şunları söyledi: "Bizim sıralamaya bakmadan kendi yolumuza bakmamız gerekiyor. Son 6 maçta 13 puan toplayan Kayserispor'a karşı bir maç oynamaya gidiyoruz. Takımı sahaya dizeceğim zaman hangi isim bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlara da oynamayanlara da saygı duyulması gerekiyor, çünkü herkes burada bir mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız."

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Fenerbahçe’den sonra en iyi biziz!
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