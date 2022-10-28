Fenerbahçe’den sonra en iyi biziz!

Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, hücum hattı olarak F.Bahçe sonrasında en iyi ekibin kendilerinde olduğunun altını çizerken pazar günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçın için de şunları söyledi:Takımı sahaya dizeceğim zaman hangi isim bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlara da oynamayanlara da saygı duyulması gerekiyor, çünkü herkes burada bir mücadele veriyor.