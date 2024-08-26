Fenerbahçe’den tepki: Endişe duyuyoruz!

Rizespor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Rizespor yönetimine, Rize Emniyeti'ne ve sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür edilirken, şu ifadeler kullanıldı:Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."ÇAYKUR Rizespor'un zemini büyük beğeni topladı. Geçen dönem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bunun için uyarı alan Karadeniz ekibi, yeni sezon öncesinde kötü durumda olan zemini tamamen değiştirdi. "Gerekirse oyuncu almayalım, sahayı yapalım" diyen teknik direktör İlhan Palut'a kulüp yönetimi destek verdi. Yaz boyunca profesyonel bir ekibin, 1.5 milyon Euro maliyetle zemini sıfırdan yenilediği öğrenildi. Sosyal medyada taraftarlar, "Rizespor'un idarecilerine helal olsun, harika bir zemin var. Rizespor zemini, hayalimdeki Süper Lig zemini" yorumlarında bulundu.