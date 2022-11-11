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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Fenerbahçeliler 10 Kasım Vapuru ile anma törenine katıldı

Fenerbahçeliler 10 Kasım Vapuru ile anma törenine katıldı

Bayındır: “Lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. Bazen üzülüyorum, ufak tefek hatalar çok büyütülüyor.”

UFAK HATALAR BÜYÜTÜLÜYOR
F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, hem lig hem de Avrupa'daki performanslarını değerlendirirken "Önemli olan orada kalmak" dedi. 24 yaşındaki file bekçisi, Jorge Jesus'a da övgüler yağdırıp şöyle devam etti: "Kazanmak her zaman güzeldir. İyi çalışıyoruz, her şeyi konuşup tartışıyoruz.



Meyvelerini de maçlarda alıyoruz. Lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. Hocamız da çok yoğun tempoyla burada çalışıyor, sürekli olarak bizim üstümüzde. Bazen üzülüyorum çünkü ufak tefek hatalar çok büyütülüyor. Bizim sadece bir işimiz var; bu kulübün başarısı ve bu kulübün çıkarları için mücadele vermek" diye konuştu.

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Fenerbahçeliler 10 Kasım Vapuru ile anma törenine katıldı
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