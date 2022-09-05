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Giriş Tarihi: 5.9.2022 07:33

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Jorge Jesus'tan övgü dolu sözler

Fenerbahçe’nin gizli kahramanı! Jorge Jesus’tan övgü dolu sözler

Süper Lig'de evinde Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Bu sezon transfer edilen Willian Arao, gösterdiği performansla öne çıkıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, Brezilyalı yıldız için övgü dolu sözler sarf etti.

Kayserispor'u Kadıköy'de devirip 3 puanı koparan Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Joshua King, attıkları gollerle dikkat çekerken istatistiklerde maçın gizli kahramanı Willian Arao oldu. Konya mağlubiyeti sonrası en çok eleştirilen isimlerden biri olan Brezilyalı oyuncu, Kayserispor maçına ise adeta damga vurdu. 29 yaşındaki ön libero her istatistikte ön plana çıkmayı başardı. İlk golde Pedro'ya asisti yapan Arao, 3 kez kilit pas atarak takımın bu anlamda lideri oldu. Fenerbahçe'nin en çok isabetli pas yapan oyuncusu (57) olan Arao, en dikkat çekici istatistiğe ise üçüncü bölgedeki başarısıyla imza attı. Tecrübeli futbolcu, üçüncü bölgedeki pas isabetinde yüzde 89'luk bir oran yakaladı ve takımın yine lider ismi oldu.

'ONUNLA 2 YIL ÇALIŞTIM, YAPABİLECEKLERİNİ BİLİYORUM'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hafta içi Arao ile özel bir toplantı yaparak onun öne koşu yapmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, hücumda takıma katacağı çok şey olduğuna inandığı için öğrencisini daha önde konumlandırdı. Portekizli hoca maç sonu Arao ile ilgili soruya ise, "Onunla iki yıl çalıştım ve neler yapabileceğini iyi biliyorum" yanıtını vererek oyuncunun performansından memnun olduğunu belirtti.

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Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Jorge Jesus'tan övgü dolu sözler
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