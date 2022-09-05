Fenerbahçe’nin gizli kahramanı! Jorge Jesus’tan övgü dolu sözler

Kayserispor'u Kadıköy'de devirip 3 puanı koparan Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Joshua King, attıkları gollerle dikkat çekerken istatistiklerde maçın gizli kahramanı Willian Arao oldu.29 yaşındaki ön libero her istatistikte ön plana çıkmayı başardı. İlk golde Pedro'ya asisti yapan Arao, 3 kez kilit pas atarak takımın bu anlamda lideri oldu.Tecrübeli futbolcu, üçüncü bölgedeki pas isabetinde yüzde 89'luk bir oran yakaladı ve takımın yine lider ismi oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hafta içi Arao ile özel bir toplantı yaparak onun öne koşu yapmasını istedi.Portekizli hoca maç sonu Arao ile ilgili soruya ise,yanıtını vererek oyuncunun performansından memnun olduğunu belirtti.