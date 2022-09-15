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Giriş Tarihi: 15.9.2022 07:56 Son Güncelleme: 15.9.2022 08:00

Fenerbahçe'nin rakibi Rennes yakalayınca affetmiyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’nin rakibi Rennes yakalayınca affetmiyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca galibiyetiyle başlayan Rennes, Fransa Ligi'ndeki son maçında Auxerre'yi 5-0 yenerken adeta gövde gösterisi yaptı. Rakip kaleye 9 şut çeken Rennes, bunlardan 5'inde golü bulurken, oyun olarak başarılı bir futbol ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca galibiyetiyle başlayan Rennes, Fransa Ligi'ndeki son maçında Auxerre'yi 5-0 yenerken adeta gövde gösterisi yaptı. Rakip kaleye 9 şut çeken Rennes, bunlardan 5'inde golü bulurken, oyun olarak başarılı bir futbol ortaya koydu.

İşte Fransız temsilcisinden öne çıkanlar:

1- Yedi maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Rennes, PSG ve Marsilya'nın 19 puanla ilk iki sırayı aldığı Fransa Ligi'nde 11 puanla 6. durumda. 13 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

2- Takım 23 yaş ortalamasına sahip... Kadro değeri 270 milyon Euro... PSG ve Monaco'nun ardından en pahalı 3. takım. Yaş ortalaması 25.9 yaş olan Fenerbahçe'nin değeri ise 180 milyon Euro.

3- Genellikle 4-3-3 sistemini tercih eden Fransızların en tehlikeli oyuncusu 42 milyon Euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki santrfor Amine Gouiri. Hızlı bir forvet, takımına 435 dakikada 1 gol-2 asistle katkı verdi.

4- Takımın en yeteneklisi ise sol kanat oyuncusu Martin Terrier. 25 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon 3 kez fileleri havalandırırken Rennes'in en golcü ismi oldu.

5- Rennes'te kaleyi zaman zaman Kayserispor'dan Fransa'nın yolunu tutan Doğan Alemdar koruyor. Son haftalarda ise Mandanda formayı almış durumda. Doğan 3 lig maçında 225 dakika oynayıp kalesinde 4 gol gördü. Mandanda 6 karşılaşmada 495 dakika görev aldı ve 4 gol yedi. 2 maçta kalesini kapattı.

6- Fenerbahçe'nin Kim Min-jae'yi satıp defansta güç kaybetmesi gibi Rennes de en önemli defans oyuncusunu sattı. 26 yaşındaki Nayef Aguerd, 35 milyon Euro karşılığında West Ham'a gitti.

7- Rennes, son oynadığı Auxerre maçında rakibe oranla topa daha az sahip olmasına (%48'e %52), daha az pas isabeti sağlamasına (%80'e %81) rağmen sahadan 5-0 galip ayrıldı. 9 isabetli şutta golleri attı.

8- Son Auxerre maçında takımın üç ismi Terrier, Doue ve Tuffert ön plana çıktı. Bir de gol atan Martin Terrier 3'te 3 isabetli şut buldu. Teknik direktör Genesio, ikisini de 74'te oyundan aldı ve Fenerbahçe'ye sakladı. Tuffert, 5 kez top çalıp 3 kez de adam geçerek 8 defansif hamleyle Auexere'in forvetlerine adım attırmadı.

9- Auxerre maçında sakatlanan Bastiste Samtamaria bugün Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Oyuncunun 4 ay sahalardan uzuk kalması bekleniyor. Kalimuendo kasığından sakat. Omari ve Jeremy Doku da Fransız ekibinin diğer eksikleri.

10- UEFA Ligi B Grubu'nda AEK Larneka'yı 90+4'te attığı golle 2-1 yendi. O maçta 18 şut çekerken 8'inde isabet sağladı. Yüzde 84'lük pas isabetiyle oynadı.

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Fenerbahçe'nin rakibi Rennes yakalayınca affetmiyor
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