Fenerbahçe’ye büyük terbiyesizlik

F.Bahçe U16 takımı İspanya'da düzenlenenMadcup turnuvasından diskalifiye edildi.Sarı-lacivertliler, AD Torrejon ile oynadığıkarşılaşmada 3-0 hükmen mağlup sayıldı.Hakemin sürekli kartlar göstererek ortamıgermesi, frikik pozisyonunda rakip oyuncununısrarla topun önünden çekilmemesi ortamıgerdi. F.Bahçeli futbolcu, rakibini ittiği için kırmızıkart görünce de saha karıştı. Hakeminİngilizce 'Türk domuzlar' 'Türkleri s…'gibi ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi.Konuyla ilgili inceleme yapan Fenerbahçe yönetiminingerekli itirazları yapacakları öğrenildi.