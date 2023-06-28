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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Fenerbahçe’ye büyük terbiyesizlik

Fenerbahçe’ye büyük terbiyesizlik
F.Bahçe U16 takımı İspanya'da düzenlenen Madcup turnuvasından diskalifiye edildi. Sarı-lacivertliler, AD Torrejon ile oynadığı karşılaşmada 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Hakemin sürekli kartlar göstererek ortamı germesi, frikik pozisyonunda rakip oyuncunun ısrarla topun önünden çekilmemesi ortamı gerdi. F.Bahçeli futbolcu, rakibini ittiği için kırmızı kart görünce de saha karıştı. Hakemin İngilizce 'Türk domuzlar' 'Türkleri s…' gibi ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili inceleme yapan Fenerbahçe yönetiminin gerekli itirazları yapacakları öğrenildi.

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Fenerbahçe’ye büyük terbiyesizlik
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