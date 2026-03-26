Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’ye tribün cezası!
Giriş Tarihi: 26.03.2026

Fenerbahçe'ye tribün cezası!

  • ABONE OL
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye ceza verdi. Sarı-lacivertlilere, İngiltere'de Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Ligi son 16 play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle yaptırım uygulanacağı duyuruldu. F.Bahçe'ye bir sonraki Avrupa maçında deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Ayrıca City Ground Stadı'na verilen zarar (hasar gören koltuklar) nedeniyle de 20 bin 500 Euro para cezası ödeyecek olan F.Bahçe'nin, 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesi kararlaştırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz