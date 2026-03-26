Fenerbahçe’ye tribün cezası!

Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye ceza verdi. Sarı-lacivertlilere, İngiltere'de Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Ligi son 16 play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle yaptırım uygulanacağı duyuruldu. F.Bahçe'yeve 30 bin Euro para cezası verildiği belirtildi. Ayrıca City Ground Stadı'na verilen zarar (hasar gören koltuklar) nedeniyle de 20 bin 500 Euro para cezası ödeyecek olan F.Bahçe'nin, 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesi kararlaştırıldı.