Fenerbahçe’yi yanlış yazmışlar

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete kavuşmadığı iddia edildi. Arjantin basınında çıkan haberde Boca Juniors'un sportif direktörü Marcelo Delgado'nun gönderdiği e-postadayerineyazdığı bu nedenle de belgenin F.Bahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe 15 milyon Euro ve %20 sonraki satıştan bedel karşılığında anlaşmaya varmıştı.sakatlanan Bright Osayi-Samuel'in dönüşünün 2 haftayı bulacağı öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak G.Saray maçına yetişmesinin zor olduğu ve bu süreçte Mert Müldür'ün sağ bekte olması bekleniyor.sahada uzun süren arayışların ardından bir dünya yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan F.Bahçe'de gözler de dün yapılan antrenmanda Faslı oyuncunun üzerindeydi. Deneyimli isim, ilk kez çıktığı antrenmanda göz doldururken teknik direktör Jose Mourinho da oyuncuyla yakından ilgilendi.